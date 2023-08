Ngành bán lẻ khởi sắc

Sức mua tăng rõ rệt

Theo Cục Thống kê TPHCM, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 7-2023 của thành phố ước đạt 59.956 tỷ đồng, chiếm 57,7% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 12,7% so với cùng kỳ. So với cùng kỳ, các nhóm hàng có mức tăng cao là lương thực, thực phẩm (tăng 20,6%); đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình (tăng 11,9%)... Tổng cộng 7 tháng đầu năm 2023, doanh thu bán lẻ hàng hóa của TPHCM đạt 391.472 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ.

Chỉ ra nguyên nhân doanh thu bán lẻ và dịch vụ hàng hóa tăng trưởng, lãnh đạo ngành thống kê thành phố cho rằng, việc các doanh nghiệp đồng loạt thực hiện khuyến mãi, giảm giá theo phát động của chương trình “Mùa mua sắm - Shopping Season 2023” kéo dài suốt 3 tháng đã góp phần tăng tổng cầu, kích thích sức mua của người dân. Thực tế từ các thống kê của ngành Công thương TPHCM cũng cho thấy, chương trình “Mùa mua sắm - Shopping Season” từ khi mới phát động đã thu hút được sự quan tâm, tham gia của các doanh nghiệp từ sản xuất, bán lẻ, dịch vụ đến kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn… trên địa bàn TPHCM.

“Chương trình chính thức được phát động từ ngày 15-6, đến cuối tháng 6-2023 đã có trên 3.000 doanh nghiệp tham gia với khoảng 7.000 chương trình khuyến mãi được đăng ký. Điểm đặc biệt là ngoài việc cho phép doanh nghiệp được khuyến mãi đến 100% giá trị của hàng hóa, chương trình còn tổ chức khuyến mãi đối với sản phẩm, hàng hóa có thương hiệu nhằm thu hút khách quốc tế”, lãnh đạo Sở Công thương TPHCM cho biết.

Đáng chú ý, rất nhiều doanh nghiệp tham gia chương trình này đã cam kết thực hiện khuyến mãi không chỉ trong 1 tháng mà kéo dài suốt 3 tháng. Điển hình như nhà bán lẻ Saigon Co.op đã đưa ra lộ trình giảm giá suốt 3 tháng với nhiều ưu đãi để thu hút khách hàng. Theo đó, trong tuần đầu tiên của chương trình “Mùa mua sắm - Shopping Season”, Saigon Co.op đã thực hiện giảm giá đối với những sản phẩm đồ dùng gia đình, đồ điện, thời trang may mặc, mỹ phẩm… với mức giảm giá từ 30-59%. Tuần tiếp theo, Saigon Co.op khuyến mãi luân phiên các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày như thực phẩm, đồ gia dụng, gia vị… với mức giảm từ 20-62%. Việc giảm giá đồng loạt, mạnh tay và liên tiếp của nhà bán lẻ này đã thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, giúp họ tiếp cận được những sản phẩm chất lượng với giá tốt.

Kích cầu trước mùa tựu trường

Nhằm chuẩn bị cho các em học sinh đủ năng lượng, sức khỏe trước mùa tựu trường đang đến gần, Saigon Co.op cho biết, từ ngày 27-7 đến 9-8 có hơn 800 siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi của nhà bán lẻ này (Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food…) tổ chức “Lễ hội dinh dưỡng - Năng lượng đến trường”. Với chương trình này, Saigon Co.op giảm giá từ 20-40% cho hơn 1.000 sản phẩm sữa như sữa tươi, nước uống sữa trái cây, sữa chua, sữa chua trái cây, nước trái cây, thực phẩm bổ sung sữa, thịt gia súc, thủy hải sản…

“Saigon Co.op sẽ liên tục thực hiện các chương trình ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên cho đến ngày khai trường. Các chương trình gồm khuyến mãi trực tiếp tại điểm bán; giảm giá dụng cụ học tập; bình ổn giá các mặt hàng mùa khai trường và nhiều hoạt động xã hội dành cho các em ở vùng sâu vùng xa”, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc khối vận hành hoạt động Co.opmart kiêm Giám đốc marketing Saigon Co.op, chia sẻ.

Các hoạt động trong “Lễ hội dinh dưỡng - Năng lượng đến trường” có thể kể đến như: Dinh dưỡng cho bé - ưu đãi giá tốt cho các sản phẩm sữa và chế phẩm từ sữa với giá chỉ từ 14.000-63.500 đồng; năng lượng cho mẹ - nước yến nhân sâm, sữa hạnh nhân, sữa hạt Vinamilk giảm giá từ 10-20%;... Ngoài ra, siêu thị cũng giảm giá 30% cho sản phẩm dụng cụ học tập, quần áo cho các bé gồm bình nước học sinh, đèn LED bàn học, bình giữ nhiệt inox, ghế nhựa, bút chì, bộ compa, thước ê ke, thước kẻ, hộp bút sáp, vỉ bút lông kim, vỉ bút bi, vỉ bút chì gỗ, bộ bảng viết, bộ thước kẻ…

Theo ghi nhận của phóng viên tại các siêu thị Co.opmart, đại siêu thị Co.opXtra trên địa bàn TPHCM, việc giảm giá mạnh tay của nhà bán lẻ Saigon Co.op đã và đang kéo sức mua nhóm hàng đồ dùng học tập và thực phẩm dinh dưỡng tăng nhẹ. Đại diện các siêu thị thuộc hệ thống của Saigon Co.op dự báo, càng đến gần ngày khai giảng, nhu cầu về những mặt hàng này sẽ tăng cao. Tuy nhiên, các siêu thị đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, bổ sung thêm nhiều mã hàng mới nhằm đa dạng sự lựa chọn và tạo thuận lợi tối đa cho khách mua sắm.