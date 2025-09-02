Ngoại hạng Anh phá vỡ kỷ lục chi tiêu chuyển nhượng vượt mốc 3 tỷ bảng

Chi tiêu của Ngoại hạng Anh đã vượt mốc 3 tỷ bảng trong một kỳ chuyển nhượng để thiết lập một kỷ lục mới, với đỉnh điểm là thương vụ Alexander Isak chuyển từ Newcastle sang Liverpool với giá trị kỷ lục của bóng đá Anh 125 triệu bảng.

Các CLB Ngoại hạng Anh săn đón tiền đạo “số 9” đã vượt xa các vị trí khác.

Hai mươi CLB Ngoại hạng Anh đã chi tổng cộng hơn 3 tỷ bảng cho các bản hợp đồng mới, phá vỡ kỷ lục trước đó là 2,44 tỷ bảng được thiết lập vào năm 2023. Và dù cũng lập kỷ lục về số tiền thu hồi từ việc bán cầu thủ là 1,8 tỷ bảng, nhưng vẫn tạo ra mức chi tiêu ròng cao nhất mọi thời đại là 1,2 tỷ bảng.

Liverpool chi tiêu nhiều nhất với mức kỷ lục 446,5 triệu bảng. Isak là bản hợp đồng đắt giá nhất trong kỳ chuyển nhượng với mức giá kỷ lục của Anh là 125 triệu bảng, tiếp theo là Florian Wirtz với 116,5 triệu bảng, trong khi Hugo Ekitike (79 triệu bảng, từ Eintracht Frankfurt đến Liverpool), Benjamin Sesko (73,7 triệu bảng, từ RB Leipzig đến Man.United) và Bryan Mbeumo (71 triệu bảng, từ Man.United)… cũng nằm trong những thương vụ chuyển nhượng lớn.

Arsenal có mức chi tiêu ròng cao nhất với 257 triệu bảng, tiếp theo là Liverpool với 218,4 triệu bảng, sau đó là Tottenham và Man.United... Ở đầu bên kia của bảng xếp hạng, Bournemouth đã thu về khoản lãi 65,8 triệu bảng sau khi bán một loạt cầu thủ ngôi sao, bao gồm các hậu vệ Dean Huijsen, Milos Kerkez và Illia Zabarnyi.

Trong một mùa hè kỷ lục này, các CLB Ngoại hạng Anh săn đón tiền đạo “số 9” đã vượt xa các vị trí khác. Man.City là thành viên duy nhất trong nhóm “Big Six” không ký hợp đồng với một tiền đạo nào khi đã có một Erling Haaland bắt đầu sự hồi sinh. Liverpool đã chi hơn 200 triệu bảng cho Isak và Ekitike. Chelsea đã đầu tư 90 triệu bảng cho Joao Pedro và Liam Delap. Arsenal và Man.United đã chiêu mộ Viktor Gyokeres và Benjamin Sesko với giá lần lượt là 63,5 triệu bảng và 73,7 triệu bảng. Tottenham đã đạt được thỏa thuận mượn Randal Kolo Muani từ Paris Saint-Germain. Newcastle cuối cùng đã chấp thuận để Isak chuyển đến Liverpool khi họ hoàn tất việc chiêu mộ Yoane Wissa từ Brentford với giá 55 triệu bảng. Trước đó Newcastle cũng đã gây sốc khi chiêu mộ Nick Woltemade với giá 69 triệu bảng từ Stuttgart.

Nhóm các đội bóng tầm trung cũng chú trọng tăng cường vị trí này. Wolves giữ chân Jorgen Strand Larsen và bổ sung thêm một mục tiêu khác là Tolu Arokodare từ Genk với giá 23,4 triệu bảng. Brighton đã chi 31,4 triệu bảng cho Charalampos Kostoulas từ Olympiakos, trong khi Nottingham Forest và Everton chi số tiền tương tự cho Arnaud Kalimeundo và Thierno Barry…

VIỆT TÙNG