Ngoại hạng Anh tiếp tục có ít nhất 5 suất dự Champions League

Giải Ngoại hạng Anh chắc chắn năm thứ 2 liên tiếp đảm bảo sẽ có ít nhất 5 đội bóng tham dự Champions League mùa giải tới, sau khi giành thêm một suất tham dự nhờ thành tích tốt nhất ở đấu trường châu Âu (European Performance Slugging - EPS).

Chiến thắng của Arsenal đảm bảo Ngoại hạng Anh nằm trong tốp 2 giải đấu hàng đầu của UEFA.

Hạng mục bổ sung này được xác nhận sau chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Sporting Lisbon trong trận lượt đi tứ kết Champions League hôm thứ Ba, đảm bảo Ngoại hạng Anh sẽ nằm trong tốp 2 giải đấu hàng đầu của UEFA trên bảng xếp hạng hệ số mùa giải này. UEFA trao suất thưởng cho 2 giải vô địch quốc gia có thành tích tốt nhất trong 3 giải đấu của mình - Champions League, Europa League và Conference League - và Anh đã dẫn đầu bảng xếp hạng trong phần lớn mùa giải. Tất cả 9 đội tham gia 3 giải đấu đều vượt qua vòng bảng, mặc dù chỉ có 5 đội tiến vào tứ kết.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Ngoại hạng Anh giành được suất bổ sung, với Liverpool, Arsenal, Man.City, Chelsea và Newcastle đều tham gia giải đấu mùa này - trong khi Tottenham là đội thứ 6 giành quyền tham dự với tư cách nhà vô địch Europa League. Kịch bản này cũng có thể xảy ra một lần nữa vào cuối mùa giải, thậm chí không loại trừ sẽ có suất thứ 7 chưa từng có ở mùa giải tới.

Nếu Aston Villa - hiện đang đứng thứ 4 - vô địch Europa League nhưng không nằm trong tốp 5, họ sẽ tự động giành vé dự Champions League, giúp Ngoại hạng Anh có 6 đội tham dự giải đấu này. Một kịch bản tương tự cũng áp dụng cho Liverpool - hiện đang đứng thứ 5 - nếu họ vô địch Champions League mùa này và không nằm trong tốp 4. Ngoài ra, theo quy định, nếu 2 CLB Anh giành chức vô địch Champions League, Europa League mùa này nhưng lần lượt kết thúc thứ 5 và thứ 6 - thì ngay cả vị trí thứ 7 chung cuộc ở Ngoại hạng Anh cũng có thể giành suất.

Trong khi đó, Tây Ban Nha được đánh giá cao cho vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng hệ số mùa giải này của UEFA. Hiện tại, Tây Ban Nha đang dẫn đầu, xếp trên Đức và Bồ Đào Nha. Nếu Tây Ban Nha giữ vững vị trí hiện tại, kết quả sẽ tương tự như mùa giải trước, với Ngoại hạng Anh và La Liga giành được 2 suất tham dự Champions League còn lại.

