Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony J. Blinken bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 17 giờ, ngày 14-4, nhiều phóng viên trong nước và quốc tế đã có mặt tại Sân bay Quốc tế Nội Bài để chờ chuyên cơ đưa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken và đoàn công tác tới Hà Nội.

Lúc 19 giờ 30, tại khu vực đón đoàn, xe dẫn đoàn của cảnh sát giao thông đã vào vị trí.

Chiếc xe chuyên dụng của Đại sứ quán Hoa Kỳ cùng đoàn xe đã có mặt từ sớm để chuẩn bị đón Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony J. Blinken.

Tại sảnh đón, báo chí trong nước và quốc tế được bố trí ở một khu vực riêng để tác nghiệp, và số lượng cũng giới hạn.

Đúng 19 giờ 50 phút, chuyên cơ của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony J. Blinken đáp xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài (muộn khoảng 1 tiếng so với giờ dự kiến).

Ngoại trưởng Hoa Kỳ tới Việt Nam để thúc đẩy các cuộc thảo luận quan trọng với các đối tác Việt Nam trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony J. Blinken sẽ gặp gỡ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam để trao đổi về tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương kết nối, thịnh vượng, hòa bình và tự cường.

Sau đó, ông Blinken sẽ tới Karuizawa, Nhật Bản để tham dự hội nghị Ngoại trưởng G7 và thảo luận với những người đồng cấp về phương hướng cho một loạt vấn đề toàn cầu, trong đó có nội dung giải trừ vũ khí hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh lương thực và an ninh năng lượng, và thúc đẩy tầm nhìn tích cực về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ gặp gỡ cán bộ giảng dạy, sinh viên và các nhà khoa học của Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST).

Trong chuyến thăm, ông Blinken sẽ tham quan một số nghiên cứu của trường về trí tuệ nhân tạo (AI), robot và máy lọc không khí, đồng thời thảo luận về khả năng hợp tác của Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại sứ quán Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo và giáo dục khoa học.

Ông cũng sẽ theo dõi màn trình diễn thi đấu robot của các em học sinh Việt Nam đang chuẩn bị cho Giải vô địch VEX thế giới sắp tới tại Dallas, Texas.

Đây được xem là sự kiện nêu bật những hỗ trợ của Hoa Kỳ trong lĩnh vực STEAM, vốn rất quan trọng đối với sự phát triển không ngừng của Việt Nam trong việc phát triển kinh tế, thúc đẩy sự thịnh vượng của khu vực và nuôi dưỡng một thế hệ các nhà khoa học mới.

Ông Antony J. Blinken cũng sẽ dự lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).