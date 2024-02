Nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người tử vong ở quận 10

Nguồn tin của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng Online cho hay, qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng, công an xác định có nhiều dấu hiệu nghi do bị phóng hỏa. Từ các chứng cứ, nhận định ban đầu của cơ quan chức năng: Vụ cháy xảy ra do phóng hỏa vì mâu thuẫn trong gia đình.

Trưa 17-2, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, Công an quận 10 phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã xác định nguyên nhân ban ban đầu vụ cháy khiến 4 người tử vong ở quận 10.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội

Theo nguồn tin, qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng, công an xác định có nhiều dấu hiệu nghi do bị phóng hỏa… Từ các chứng cứ, nhận định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy là do phóng hỏa đốt nhà vì mâu thuẫn trong gia đình.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ án.

Trước đó, khoảng 3 giờ 40 phút cùng ngày, vụ cháy xuất phát từ căn nhà số 623/20/19 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 15, quận 10, TPHCM). Ngọn lửa bùng cháy lây lan sang phần gác và tầng trệt căn nhà ở số 623/20/21 đường này kèm nhiều khói, khí độc.

Clip vụ cháy

Nhận tin, lực lượng tại chỗ gồm tổ liên gia khu phố 5, dân quân, bảo vệ dân phố (khoảng 35 người) cùng 35 bình chữa cháy có mặt chữa cháy. Lực lượng tại chỗ đã hướng dẫn 7 người ở 2 căn nhà trên thoát ra bên ngoài an toàn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: THU HOÀI

Do vụ cháy bùng phát dữ dội kèm khói độc nên Công an quận 10 xin chi viện. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM đã điều động nhiều lực lượng có mặt để chữa cháy và tìm kiếm người mất tích.

Gần 4 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Diện tích cháy khoảng hơn 100m2 gồm nhà dân 623/20/21 là 50m2 và tầng 1 nhà dân số 623/20/19 là 51m2. Tài sản trong 2 căn nhà trên bị cháy rụi hoàn toàn.

TRUNG DŨNG - THU HOÀI