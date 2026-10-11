Nguyễn Thị Oanh hướng tới 3 HCV Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh trở lại tập luyện sau ASIAD 20 chuẩn bị thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Nguyễn Thị Oanh sẽ tập trung đạt kết quả cao nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo kế hoạch, Nguyễn Thị Oanh sẽ tới TPHCM chuẩn bị chuyên môn tham dự môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 ngay đầu tháng 11.

Ban huấn luyện đội điền kinh đoàn thể thao Bắc Ninh sẽ đăng ký Nguyễn Thị Oanh góp mặt 3 nội dung gồm 3.000m chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m.

Đây là 3 nội dung sở trường mà Nguyễn Thị Oanh nhiều lần giành HCV trong thi đấu quốc tế tại Đông Nam Á cũng như Giải vô địch quốc gia. Vì vậy, mục tiêu Bắc Ninh giành 3 tấm HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

ASIAD 20 vừa qua, Nguyễn Thị Oanh về đích hạng 6 nội dung 10.000m nữ với thông số là 33’44”92. Đây cũng là kỳ ASIAD cuối cùng của cô.

Tại SEA Games 33-2025 cuối năm ngoái, Nguyễn Thị Oanh có 3 HCV lần lượt tại nội dung 3.000m chướng ngại vật (10’13”74), 5.000m (16’27”13) và 10.000m (34’27”93).

Trước khi thi đấu SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh cũng đạt 3 tấm HCV cùng ở 3 nội dung trên tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025.

Nguyễn Thị Oanh là 1 trong những VĐV giàu thành tích trong nước và thành tích SEA Games nhất của điền kinh nữ Việt Nam. Cô có 15 lần giành HCV qua các kỳ tham dự SEA Games.

Riêng tại SEA Games 2023 ở Campuchia, Nguyễn Thị Oanh lập kỳ tích giành 4 HCV khi chinh phục nội dung 1.500m, 3.000m chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m. Dù đã bước qua tuổi 30, Nguyễn Thị Oanh vẫn giữ tốt phong độ cũng như tác phong tập luyện chuyên nghiệp trước khi thi đấu các giải quan trọng.

Theo kế hoạch, môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ diễn ra từ ngày 22-11 tới 2-12 tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM).

MINH CHIẾN