Nhà đầu tư dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương nhận lỗi vì chậm triển khai

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện Tập đoàn T&T, liên doanh nhà đầu tư nhận lỗi vì tiến độ chậm trễ, đồng thời hứa sẽ tập trung, quyết tâm triển khai nhanh dự án sau khi hoàn thiện thủ tục.

Ngày 23-6, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Bản đồ hướng tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng số 1 (tỉnh Lâm Đồng), hiện đã bàn giao mặt bằng khoảng 421 ha cho nhà đầu tư, đạt khoảng 68%. Với điều kiện trên, nhà đầu tư có thể thi công được.

Giải phóng mặt bằng tại dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Tuy nhiên, do hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán các đoạn tuyến chưa được hoàn thiện, phê duyệt nên đơn vị thi công đang dừng lại ở công đoạn san ủi, dọn dẹp, phát quang mặt bằng.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HS

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, liên doanh nhà đầu tư cho biết, về hồ sơ thiết kế kỹ thuật, nhà đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh thẩm định, phương án phê duyệt, bảo đảm hoàn thành trước tháng 7-2026.

Bên cạnh đó, đơn vị đã thu xếp khoảng 320 tỷ đồng để góp vốn. Riêng về các hợp đồng tín dụng, với số vốn 8.000 tỷ đồng, đơn vị cam kết hoàn thiện trước ngày 15-7. Đại diện nhà đầu tư cũng nhận lỗi với địa phương vì chậm trễ tiến độ, đồng thời sẽ tập trung, quyết tâm triển khai nhanh dự án sau khi hoàn thiện thủ tục.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HS

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phê bình nhà đầu tư, đồng thời nhấn mạnh, địa phương đang chạy đua từng ngày, từng giờ trong giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị nhà đầu tư phải huy động nguồn lực, máy móc, thiết bị để mặt bằng giải phóng tới đâu thì thi công tới đó. Các sở, ngành bố trí bộ phận trực thường xuyên, theo dõi, đôn đốc, giám sát nhà đầu tư để cập nhật tiến độ kịp thời.

Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương khởi công xây dựng ngày 29-6-2025, giai đoạn 1 của dự án có chiều dài khoảng 73,62km, tổng mức đầu tư 17.718 tỷ đồng. Sau gần 1 năm khởi công, hiện dự án chưa thể thi công các hạng mục chính do chậm trong triển khai các thủ tục.

ĐOÀN KIÊN