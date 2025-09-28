Nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh về nước tối ngày 28-9

Kỳ thủ Lại Lý Huynh và đội tuyển cờ tướng Việt Nam sẽ rời Trung Quốc về nước vào chiều tối hôm nay 28-9.

Lại Lý Huynh đã vô địch giải thế giới 2025 được tranh tài tại Trung Quốc. Ảnh: VXF

“Đội tuyển vẫn đang có cảm xúc rất vui với ngôi vô địch của Lại Lý Huynh. Chúng tôi sẽ về nước và có mặt tại Việt Nam chiều tối hôm nay 28-9. Tinh thần các kỳ thủ rất tốt. Đặc biệt, Lại Lý Huynh cho biết rất vinh dự khi giành được kết quả cao nhất như kỳ vọng”, lãnh đội cờ tướng Việt Nam tại giải – ông Nguyễn Minh Thắng cho biết.

Đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã tham dự giải vô địch thế giới 2025 với các kỳ thủ Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Đàm Thị Thùy Dung, Kiều Bích Thủy (tham dự hệ vô địch) và Đỗ Mạnh Thắng, Hoàng Nhật Minh Huy, Vũ Xuân Bách, Ngô Minh An, Trần Bích PHương, Trần Nguyễn Minh Hằng, Trương Thanh Vân, Lâm Hoàng Hải Ngọc, Chu Đức Huy, Nguyễn Đăng Khoa, Hoàng Mạnh Hùng, Trương Gia Lâm, Phạm Hữu Minh, Lê Ngọc Minh Khuê, Nguyễn Thùy Dương (trẻ U12, U16).

Kết thúc giải, chúng ta giành 1 HCV (Lại Lý Huynh), 1 HCB (Lại Lý Huynh/Nguyễn Thành Bảo) và 1 HCĐ (Minh Hằng, U12).

Đây là lần đầu tiên, đội tuyển cờ tướng Việt Nam giành được ngôi vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam. Kể từ khi giải đấu được tổ chức vào năm 1990, các ngôi vô địch cờ tiêu chuẩn cá nhân nam đều thuộc về kỳ thủ Trung Quốc. Năm 2023 là lần gần nhất giải vô địch thế giới tổ chức trước năm nay, lúc đó Lại Lý Huynh vào chung kết nhưng thua cuộc, nhận HCB. Năm nay, Lại Lý Huynh tiếp tục vào chung kết và giành ngôi vô địch với chiến thắng kỳ thủ Doãn Thăng (Trung Quốc). Sau giai đoạn các kỳ thủ nổi danh của Trung Quốc bị kỷ luật, đội tuyển cờ tướng quốc gia này đã cử lực lượng nhiều kỳ thủ trẻ triển vọng tham dự giải vô địch thế giới 2025.

Đội tuyển cờ tướng Việt Nam từng giành HCV nội dung đồng đội nam vào năm 2022 khi giải vô địch thế giới diễn ra tại Malaysia. Kỳ thủ Lại Lý Huynh đã giành HCV nội dung cờ nhanh trong giải đấu trên.

MINH CHIẾN