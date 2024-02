Nhạc sĩ Vĩnh Lai qua đời!

Hội Âm nhạc TPHCM vừa thông tin về sự ra đi của nhạc sĩ Vĩnh Lai. Ông mất do bị đột quỵ. Gia đình đã an táng nhạc sĩ Vĩnh Lai vào sáng 20-2 tại Cần Giuộc, tỉnh Long An.