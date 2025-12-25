Nhiều danh thủ hiện diện ở Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Lễ trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 30 không chỉ là đêm tôn vinh những gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá nước nhà trong năm 2025, mà còn mang ý nghĩa như một cuộc hội ngộ ấm áp, khi các danh thủ qua nhiều thế hệ có dịp gặp và cùng nhau ôn lại kỷ niệm đẹp của một thời gắn bó với sân cỏ.

Hai kỷ lục gia Quả bóng vàng Việt Nam Trần Văn Vũ (futsal) và Phạm Thành Lương (nam) sẽ đến chung vui tại gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ở cột mốc đặc biệt này, Ban tổ chức đã dành nhiều tâm huyết để mời những cầu thủ từng được vinh danh qua các thời kỳ trở lại với đêm gala. Đây cũng là cách tri ân những đóng góp bền bỉ của họ cho sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam, đồng thời ghi dấu hành trình 30 năm đầy ý nghĩa của giải thưởng.

Nhiều tên tuổi tiêu biểu đã xác nhận góp mặt tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM) vào tối 26-12 như: Kỷ lục gia với 4 lần đoạt Quả bóng vàng nam Phạm Thành Lương, Quả bóng vàng nam 2010 Nguyễn Minh Phương, Quả bóng vàng nữ 2008 Đỗ Thị Ngọc Châm, Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2003 Văn Thị Thanh, HLV Nguyễn Thị Tuyết Dung - chủ nhân Quả bóng vàng nữ các năm 2014 và 2018…

Trong niềm vui vừa hoàn thành khóa HLV bằng chuyên nghiệp (Pro) của Liên đoàn Bóng đá châu Á, danh thủ Phạm Thành Lương không giấu được cảm xúc khi trở lại đêm gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Anh chia sẻ rằng, dù đến sự kiện trên cương vị cầu thủ hay HLV, Quả bóng vàng vẫn luôn là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp.

Bộ đôi danh thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung và Đỗ Thị Ngọc Châm của bóng đá nữ Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Bên cạnh đó, những gương mặt quen thuộc thường xuyên đồng hành cùng giải thưởng qua nhiều năm như HLV Đoàn Thị Kim Chi - người từng 4 lần đoạt Quả bóng vàng nữ, HLV Trần Minh Chiến - người truyền cảm hứng để thế hệ báo SGGP đưa ra ý tưởng tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam năm 1995, kỷ lục gia từng 3 lần giành Quả bóng vàng futsal Trần Văn Vũ, hay Quả bóng vàng futsal 2017 Phùng Trọng Luân cũng tiếp tục hiện diện ở gala để chung vui cùng làng bóng đá nước nhà.

Trong đêm gala, một số danh thủ sẽ đảm nhận vai trò công bố người chiến thắng ở các hạng mục giải thưởng. Đồng thời, chương trình cũng dành riêng một phần trang trọng để tri ân những gương mặt đã lặng lẽ cống hiến cho bóng đá Việt Nam suốt nhiều năm qua.

Đáng tiếc, một vài cựu cầu thủ được người hâm mộ yêu mến như Lê Công Vinh hay Thạch Bảo Khanh không thể tham dự vì lý do khách quan. Dẫu vậy, họ vẫn gửi lời chúc mừng đến gala Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 30, đồng thời bày tỏ mong muốn giải thưởng sẽ tiếp tục phát triển, trở thành nguồn động viên tinh thần để các thế hệ cầu thủ noi theo và nỗ lực vươn lên.

HỮU THÀNH