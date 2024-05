Nhiều người nhập Bệnh viện Chợ Rẫy vì bị tạt axit khi đang nhậu

Liên quan đến vụ nhiều người bị tạt axit tại quận 7 (TPHCM), Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tiếp nhận 3 bệnh nhân vào khoa Mắt và 1 trường hợp vào khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình.

Tại khoa Mắt, các bệnh nhân lần lượt sinh năm 1984, 1988 và 1990, trong đó có 2 trường hợp ngụ TPHCM, 1 người ngụ tại tỉnh Đồng Tháp. Các nạn nhân cấp cứu vào 23 giờ ngày 22-5 trong tình trạng nặng, cần báo động đỏ và hội chẩn nhiều chuyên khoa.

Hai bệnh nhân được rửa mắt ngay tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân còn lại phải đưa vào phòng mổ để rửa và xử lý loại bỏ hóa chất. Các bệnh nhân được dùng kháng sinh, kháng viêm, giảm đau tại chỗ và toàn thân cũng như tiếp tục rửa mắt, thoa thuốc bỏng vùng da tổn thương. BSCK2 Nguyễn Thị Việt Hồng, khoa Mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện 2 bệnh nhân bỏng mắt độ 2, thị lực đếm ngón tay trên 1m, tiên lượng tốt. Bệnh nhân còn lại có thị lực bóng bàn tay một bên mắt, bỏng độ 2 và cần theo dõi thêm.

Một bệnh nhân trong vụ tạt axit đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Trong khi đó, một bệnh nhân sinh năm 1986 (ngụ tỉnh Long An) được chuyển vào khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình trong tình trạng bỏng khá nặng vùng mặt, thân và tay. Bệnh nhân bị suy hô hấp, phải đặt nội khí quản và thở máy, sử dụng thuốc an thần trong tình trạng mê. Các bác sĩ chăm sóc vết thương bỏng, dùng kháng viêm, thuốc giãn phế quản. Hiện tại, bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp do viêm phổi, bỏng kết - giác mạc 2 mắt độ 3-4, bỏng da diện tích 15% độ 2 vùng mặt và tứ chi, biến chứng toan chuyển hóa và suy thận cấp, tiên lượng rất dè dặt.

Các bệnh nhân gặp nạn khi cùng nhậu trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TPHCM). Một nam thanh niên rời bàn nhậu và cầm theo ca chứa axit, quay lại rồi tạt vào nhóm bạn khiến một người bị bỏng nặng dẫn đến tử vong, nhiều người khác bị thương. Công an quận 7 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM lấy lời khai nghi phạm, làm rõ vụ việc.

GIAO LINH