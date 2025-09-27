Những con số gây sốc: Man United đá kém trước các đội hạng trung

Sau khởi đầu mùa giải khó khăn trên lý thuyết, 11 trận tiếp theo có thể mới là thử thách thực sự cho Ruben Amorim.

Tiếp theo là Brentford, và Ruben Amorim nên biết rằng có hình phạt dành cho các HLV Man United nếu thua Brentford. Ít nhất là với Erik ten Hag. Trận thứ hai trong nhiệm kỳ của HLV Hà Lan là thất bại 0-4 tại Gtech Stadium, nơi những con số tồi tệ không chỉ dừng ở tỷ số. Brentford chạy nhiều hơn Man United tới 13,8 km. Vậy nên ngày hôm sau, giữa cái nóng mùa hè, Ten Hag bắt mỗi cầu thủ chạy bù 13,8 km. Và ông, đã ngoài 50 tuổi, cũng làm theo.

Điều đó, khi Man United chỉ thua 4 trong 40 trận tiếp theo, dường như là biểu tượng của sự cứng rắn biến đổi. Nhưng, dù chiến thắng cuối cùng của Ten Hag với Man United là trước Brentford, việc ông bị sa thải sau thất bại trước West Ham mới đáng kể hơn. Ông đến London Stadium ba lần và thua cả ba. Một yếu tố dẫn đến thất bại cuối cùng của ông là sự sa sút trước các CLB trung bình.

HLV Amorim đã đưa điều này lên … tầm cao mới. Ông đến Brentford sau một trong những kết quả hay nhất: thắng Chelsea 2-1. Thành tích Premier League của ông đến nay khá tệ hại, chỉ 34 điểm từ 32 trận, nhưng có thể chia thành ba phần.

Trước các đối thủ lớn – top 4 mùa trước: Liverpool, Arsenal, Manchester City và Chelsea – ông có 9 điểm từ 9 trận; ít hơn kỳ vọng, nhưng không thảm họa, với vài chiến thắng và chỉ 4 bại.

Trước các tân binh thăng hạng, ông gần như hoàn hảo: 13 điểm từ 5 trận, hòa Ipswich đầu tiên, rồi thắng Southampton, Ipswich, Leicester và Burnley, dù dẫn muộn ở hai trận và bàn quyết định phút 97 ở trận thứ ba.

Nhưng vấn đề lớn là 12 CLB còn lại, những đội xếp từ 5 đến 17 mùa trước cùng nhóm với Man United. Với HLV Amorim, những đội như Aston Villa, Brentford, Brighton, Bournemouth, Crystal Palace, Everton, Fulham, Newcastle, Nottingham Forest, Tottenham, West Ham và Wolves là "bầy sói hung ác".

Man United của ông đá 18 trận Premier League với nhóm này và chỉ lấy 12 điểm. Chỉ ba chiến thắng: 4-0 trước Everton của Sean Dyche, 1-0 tại Fulham nhờ bàn phản lưới mùa trước, và đánh bại Villa 10 người ngày cuối giải. Trong ba hòa, 2-2 tại Everton tháng 2 là may mắn; 1-1 tại Bournemouth cần bàn gỡ phút 96 trước đội thiếu người.

Trong 18 trận, Man United ghi hơn một bàn/trận (19) và thủng lưới gần hai (31). Yếu tố tệ nhất là bảy thất bại trên sân nhà; nhưng còn tệ hơn ở các cúp: bị loại khỏi FA Cup bởi Fulham, tứ kết cúp Lieên đoàn và chung kết Europa League thua Tottenham, khiến mất cúp và suất châu Âu. Tổng cộng, ba thắng trong 21 trận.

Điều này giải thích tại sao Man United chi hơn 130 triệu bảng cho cầu thủ từ 12 CLB kia hè này: Matheus Cunha từ Wolves và Bryan Mbeumo từ Brentford – nếu không đánh bại, thì mua họ.

Man United của Amorim cạnh tranh như cửa dưới trước các đội top đầu. Họ đánh bại đội yếu, dù đôi lúc báo động. Nhưng ở trận mà nguồn lực khiến họ cửa trên, hoặc bảng xếp hạng ngang cơ, họ thường kém hơn. Còn nếu xét về kinh tế học, họ chi khoảng 850 triệu bảng chuyển nhượng từ khi Ten Hag nhậm chức, lương mùa trước chắc top 5: Họ chi nhiều nhưng nhận ít.

Trận hòa Fulham – trận đầu tiên với một đội hạng trung mùa này- cho thấy xu hướng tiếp diễn. Và có lẽ chướng ngại thực sự cho HLV Amorim không phải khởi đầu gặp Arsenal, City, Chelsea trong 5 trận đã qua, mà là 11 trận cuối năm 2025: Brighton, Forest, Spurs, Everton, Palace, West Ham, Wolves, Bournemouth, Villa, Newcastle và Wolves. Đó mới là thử thách thực sự nếu HLV Amorim tiến bộ.

HỒ VIỆT