Những điều đáng chú ý tại Ngoại hạng Anh cuối tuần này

1. Guiu có thể tỏa sáng trong ngày tái ngộ "mèo đen"

Marc Guiu đã bắt đầu mùa giải tại Sunderland, khi nhận thấy mình không nằm trong kế hoạch của HLV Enzo Maresca và cần thời gian để tìm hiểu về cuộc sống ở Premier League sau một năm đầu chậm chạp tại Anh. Là một cầu thủ tuổi teen đến từ lò La Masia của Barcelona, việc tiền đạo này cần thời gian để thích nghi không có gì ngạc nhiên, dù anh đã có một vài lần ra sân trước khi Sunderland ngỏ lời.

Sau đó, Liam Delap chấn thương và Chelsea gặp khó khăn, nên họ đã gọi Guiu trở lại. Sunderland chỉ cho anh hai lần ra sân thay người và anh chỉ ghi bàn ở trận thua Huddersfield tại cúp Liên đoàn, cho thấy có lẽ anh chưa sẵn sàng cho cuộc sống ở top đầu bảng. Tuy nhiên, kể từ đó, anh đã chứng minh được khả năng với Maresca, chơi trọn một hiệp trong chiến thắng trước Nottingham Forest và ghi bàn vào lưới Ajax.

2. Manchester United nhắm đến "cú ăn ba"

Bạn phải tua lại đến tháng 8 - 2024 mới thấy lần cuối cùng Manchester United thắng ba trận liên tiếp ở giải ngoại hạng, khi các học trò của cựu HLV Erik ten Hag duy trì được đà từ tháng 5 với chiến thắng trước Fulham nhờ bàn thắng phút 87 của Joshua Zirkzee. Sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool vào Chủ nhật, nối tiếp trận thắng 2-0 trước Sunderland, một chiến thắng trước Brighton tại Old Trafford sẽ lặp lại thành tích đó. Nó cũng sẽ gợi lên sự khởi đầu của một sự hồi sinh (có lẽ) dưới thời Ruben Amorim, nhưng một thất bại sẽ làm suy sụp tinh thần và khơi lại những nghi ngờ về tài năng của HLV người Bồ Đào Nha.

3. Cơ hội để Salah khẳng định lại bản thân

Sau khi chấm dứt chuỗi bốn trận thua liên tiếp tại Frankfurt, Liverpool cần phải khôi phục lại chiến dịch bảo vệ danh hiệu của mình. Chelsea, Crystal Palace và Man United đều đã giành chiến thắng 2-1 trong ba trận đấu quốc nội gần nhất của HLV Arne Slot. Thay đổi đáng chú ý nhất vào thứ Tư là việc để Mohamed Salah trên băng ghế dự bị. Ngôi sao người Ai Cập đã không ghi bàn cho CLB trong hơn một tháng.

Anh đã không có được phong độ sắc bén nhất kể từ đầu mùa giải và điều dễ hiểu là, ở tuổi 33, bất kể thể lực bẩm sinh của anh, anh sẽ cần được quản lý cẩn thận hơn nếu Slot và Liverpool muốn anh đạt phong độ tốt nhất. Một lần ra sân ngắn ngủi ở Champions League giúp anh giữ cảm giác bóng, mặc dù trận đấu gần như đã an bài khi anh vào sân. Slot cần quyết định liệu có nên đưa anh trở lại đội hình xuất phát hay không, điều này có vẻ khả thi khi Alexander Isak chấn thương và có khả năng được cho nghỉ ngơi trong trận đấu với Crystal Palace ở cúp Liên đoàn vào thứ Tư.

4. Arsenal thành công trong việc trói chân Dowman

Arsenal đã đảm bảo tương lai của một trong những tài năng lớn nhất trưởng thành từ học viện Hale End của họ trong những năm gần đây, khi Max Dowman đồng ý các điều khoản học bổng. Cầu thủ 15 tuổi gia nhập Arsenal vào năm 2015 từ đội bóng địa phương Billericay Town – nơi cha anh, Rob, từng là giám đốc – đã trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử Premier League mùa này và được biết là đã thu hút sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ hàng đầu khác.

Nhưng tương lai của anh tại Arsenal chưa bao giờ bị nghi ngờ nghiêm trọng trong các cuộc đàm phán do cha anh xử lý, với các điều khoản học bổng sẽ bắt đầu vào mùa giải tới sau khi Dowman tròn 16 tuổi vào ngày 31 tháng 12, trước khi anh có thể ký hợp đồng chuyên nghiệp khi 17 tuổi. Sau một tuần bận rộn nhưng thành công của Arsenal, anh có thể có lần ra sân thứ tư trong mùa giải vào Chủ nhật, trong trận đấu với Crystal Palace.

5. Cash chứng tỏ giá trị tại Villa

Bạn đã xem lại đường chuyền "ngoài hành tinh" đó của Matty Cash bao nhiêu lần rồi? Cú chuyền một chạm tuyệt vời của anh cho Lucas Digne là chất xúc tác cho bàn thắng tuyệt đẹp của Emi Buendia vào lưới Tottenham cuối tuần trước; pha khống chế và kiến tạo của Digne cũng không kém phần xuất sắc. Khi Villa gặp khó khăn, Cash thường là mục tiêu dễ bị chỉ trích và đã có những kỳ vọng rằng Unai Emery sẽ cố gắng nâng cấp vị trí hậu vệ phải.

Nhưng HLV của Villa coi Cash là một cầu thủ đáng tin cậy và đã rất khó khăn để tìm ra một sự thay thế thực tế có thể đại diện cho một sự cải thiện rõ ràng. Cash từng được câu lạc bộ cũ Nottingham Forest quan tâm vào mùa hè nhưng Villa nhận ra giá trị của anh, và hậu vệ người Ba Lan này dự kiến sẽ ký hợp đồng mới trong những tháng tới. Morgan Rogers, một cầu thủ khác mà câu lạc bộ muốn giữ chân, là đồng đội duy nhất của Cash đã chơi nhiều phút hơn ở giải VĐQG mùa này.

6. Công cuộc tái thiết Everton vẫn là một nhiệm vụ khó khăn cho Moyes

Việc HLV Sean Dyche trở lại ghế huấn luyện là lời nhắc nhở một chút về việc Everton đã thay đổi như thế nào kể từ giai đoạn tồi tệ nhất trong nhiệm kỳ của ông. Đó không phải là chuỗi một trận thắng trong 11 trận đấu khủng khiếp khiến Dyche mất việc tại Everton vào tháng Giêng, mà là sự hỗn loạn tài chính trước đó, lẽ ra đã có thể dẫn đến việc xuống hạng nếu không có sự lãnh đạo điềm tĩnh của cựu HLV này.

Everton không thể nhận ra dưới thời David Moyes, và có thể bằng điểm với Tottenham nếu họ gây ra thất bại sân khách đầu tiên trong mùa giải cho đội bóng của Thomas Frank. Moyes biết việc cải thiện Everton là một nhiệm vụ không có hồi kết, nhưng với một thử thách khó khăn trước Spurs sau trận thua Manchester City cuối tuần trước, ông tin rằng cần phải có cái nhìn đúng đắn về quá trình phục hồi.

