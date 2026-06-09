Những người thầy trẻ điền kinh yêu nghề

Khán giả đã gặp lại những gương mặt như Quách Công Lịch, Nguyễn Hoài Văn, Nguyễn Văn Lai… tại giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2026, nhưng họ ở vai trò những người thầy.

HLV Quách Công Lịch tập trung chỉ đạo các học trò chuẩn bị thi đấu. Ảnh: MINH CHIẾN

“Bắt đầu chạy đi”, “qua vòng cua giữ tốc độ…”, những lời yêu cầu ấy luôn được HLV Quách Công Lịch đưa ra với các học trò của nội dung 400m mà mình trực tiếp chỉ đạo thi đấu tại giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2026 đang tổ chức tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Hơn 1 năm chuyển bước sang sự nghiệp HLV, cựu tuyển thủ quốc gia Quách Công Lịch đã có học trò thi đấu tại Thái Nguyên năm nay. Vị HLV trẻ hồ hởi bày tỏ rằng học trò của mình đã giành được HCV trong giải và hài lòng với sự nỗ lực của từng gương mặt trẻ.

“Làm HLV là khác hoàn toàn như khi thi đấu ở vai trò VĐV. Với những gì tôi đã học tập và tích lũy ở quãng thời gian còn thi đấu, tôi truyền hết lại cho các VĐV trẻ của mình”, HLV Quách Công Lịch trao đổi thêm.

Tuy vậy, bản thân cựu tuyển thủ quốc gia này cho rằng để làm tốt chuyên môn huấn luyện cần hội tụ nhiều yếu tố, và trên hết là thầy hiểu trò cũng như trò nỗ lực tập luyện phát huy đúng khả năng. Trên vạch đích, chứng kiến các học trò của mình giành tấm HCV tiếp sức 4x400m nữ cho điền kinh Thanh Hóa, người thầy trẻ Quách Công Lịch kịp nở nụ cười bắt tay chúc mừng từng học trò và đó kể như thành quả của tập thể đã chuẩn bị qua một thời gian dài.

Ở một góc sân, HLV Nguyễn Hoài Văn (Tây Ninh) tập trung chuẩn bị kỹ thuật tốt nhất cho 2 học trò để sẵn sàng vào tranh tài nội dung ném lao. Ông thầy trẻ có nụ cười hiền hậu này bày tỏ rằng khi huấn luyện các VĐV trẻ là như bản thân thấy quãng thời gian mình bước vào sự nghiệp VĐV như thế nào. “Năm nay tại giải trẻ quốc gia 2026, tôi có 1 em nam, 1 em nữ dự giải. Điều tôi tập trung cho các em là phải giữ đúng kỹ thuật khi thi đấu nhưng nỗ lực hết mình, không áp lực tâm lý”, HLV Nguyễn Hoài Văn bày tỏ.

HLV Nguyễn Hoài Văn đang có mặt tại Thái Nguyên năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN

Thoáng thấy Nguyễn Văn Lai có mặt trên sân đấu, cuộc trò chuyện đã được cựu VĐV của điền kinh Quân đội trải lòng nhiều. Trong đó, vị HLV trẻ này tập trung chuẩn bị tốt nhất về thể lực để các gương mặt trẻ của mình phát huy tốt nhất khả năng khi ra thi đấu chính thức. “Giải thi đấu cấp độ trẻ luôn là cơ hội để từng VĐV tích lũy kinh nghiệm, tôi chia sẻ với từng VĐV của mình rằng các em hãy nỗ lực và thi đấu đúng như trong quá trình chuẩn bị”, HLV Nguyễn Văn Lai trao đổi.

Trở lại với vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2026, các HLV Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi) hay Hoàng Thị Ngọc (Quảng Trị) tiếp tục đón niềm vui khi có học trò hoàn thành được nhiệm vụ giành HCV. Trong vai trò người thầy, cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Bình tin rằng điều mình hướng đến là truyền tải hết kinh nghiệm cũng như tình yêu điền kinh cho các học trò đã được VĐV trẻ tiếp nhận hiệu quả.

HLV Hoàng Thị Ngọc luôn truyền cảm hứng cho học trò thi đấu hết khả năng của mình. Ảnh: MINH CHIẾN

Còn với HLV Hoàng Thị Ngọc, mỗi giải đấu chính là thêm một lần cô tích lũy kinh nghiệm ở vai trò người thầy. Cựu tuyển thủ của tổ nội dung 400m điền kinh nữ Việt Nam một thời này cho rằng 2 vai trò VĐV và HLV rất khác nhau. “Trên hết, để có được kết quả trong huấn luyện thì tôi nghĩ rằng tất cả cùng đến từ thầy và trò. Thầy và trò luôn phải nỗ lực hết mình trong chuyên môn”, HLV Hoàng Thị Ngọc bày tỏ thêm.

Tất cả họ đã trải qua những năm tháng rực rỡ nhất thi đấu giành thành tích quốc tế cho điền kinh Việt Nam. Bây giờ, kinh nghiệm và nhiệt huyết chuyên môn được từng người truyền đạt lại cho các học trò trẻ do mình huấn luyện.

Ngày thi đấu 9-6 tại Thái Nguyên, điền kinh TPHCM có thêm HCĐ nội dung 100 rào nữ của VĐV Nguyễn Thị Kim Nguyên.

Tại ngày tranh tài 9-6, đội Thanh Hóa, Đắk Lắk, Quân đội, Sơn La, Quảng Ngãi, Ninh Bình , Quảng Trị, Tây Ninh, Huế… giành thêm HCV.

MINH CHIẾN