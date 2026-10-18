Ninh Bình thắng nhanh Hà Nội, vươn lên hạng 4

Đội nữ Hà Nội đã thua trận thứ 2 tại Vĩnh Long trước các đối thủ Ninh Bình nhưng vị trí trên bảng xếp hạng chưa bị ảnh hưởng.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và đội nữ Hà Nội để thua trận thứ 2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong trận đấu sớm ngày 18-10 tại Vĩnh Long, đội nữ Ninh Bình dễ dàng đánh bại Hà Nội 3-0 (25/15, 25/13, 25/13).

Nhằm giữ sức cho các trụ cột trước những trận đấu quan trọng, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) sử dụng đội hình dự bị với nhiều gương mặt trẻ như Đinh Thị Vân, Lưu Thị Diệu Linh, Lê Thùy Linh, Phạm Thùy Linh, Nguyễn Lý Thụy Vi và Vũ Thị Huyền Trang.

Thi đấu với lực lượng thiếu kinh nghiệm, Hà Nội không thể tạo thế trận cân bằng trước Ninh Bình. Ngoại binh Miroslava Paskova tiếp tục thể hiện sức mạnh trong những pha tấn công, trong khi hai tuyển thủ quốc gia Đinh Thị Thúy và Lưu Thị Huệ chơi ổn định, giúp Ninh Bình giành chiến thắng chóng vánh.

Dù nhận thất bại thứ hai tại vòng 2, Hà Nội vẫn giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 24 điểm. Trong khi đó, Ninh Bình tạm vươn lên hạng 4 với 19 điểm.

Sau 4 trận tại vòng 2, Hà Nội có 2 chiến thắng và 2 thất bại. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt còn 3 trận gặp Thanh Hóa, VTV Bình Điền Long An và Hưng Yên.

Cầu thủ trẻ của Hà Nội đã được ra sân tăng cường thêm kinh nghiệm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo giới chuyên môn, đội nữ Hà Nội sẽ tự quyết định được cơ hội giành vé bán kết cho mình, bất kể 2 trận thua vừa qua.

Trước khi vòng 2 khởi tranh, đội Hà Nội đã toàn thắng 7 trận tại vòng 1 và đặt mục tiêu giành vé vào bán kết Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

MINH CHIẾN