NSƯT Mỹ An qua đời

NSƯT Mỹ An tên thật là Ngô Thị Liễu, sinh ngày 15-11-1943 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm 15 tuổi, bà theo gia đình tập kết ra Bắc. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện, bà vào chiến khu tham gia Đài Phát thanh Giải phóng, biểu diễn văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sĩ miền Nam.

Trong giai đoạn này, NSƯT Mỹ An gặp gỡ, cảm mến rồi lập gia đình với Giáo sư, nhạc sĩ Ca Lê Thuần - nhà nghiên cứu âm nhạc, nhà sư phạm âm nhạc và là nhà lý luận âm nhạc hàng đầu Việt Nam.

Sau ngày đất nước thống nhất, NSƯT Mỹ An được cử sang tu nghiệp tại Bulgaria rồi trở về quê nhà tham gia xây dựng khoa Thanh nhạc Nhạc viện TPHCM, giữ vị trí Phó khoa Thanh nhạc.

Bà được xem là cánh chim đầu đàn của Khoa Thanh nhạc và là giảng viên kỳ cựu của Nhạc viện TPHCM. Trong suốt thời gian tham gia giảng dạy và đào tạo các tài năng âm nhạc, bà đã truyền lại các kinh nghiệm, kiến thức, kỹ thuật thanh nhạc quý giá cho nhiều lớp sinh viên theo học, trong đó có các ca sĩ tên tuổi đã thành danh như: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Anh Bằng, Ngọc Tuyền, Lam Trường, Đan Trường, Thu Minh, Thanh Thảo, Nguyễn Phi Hùng…

Lúc sinh thời, NSƯT Mỹ An từng thực hiện bản ghi âm đặc biệt có tên Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn. Bài hát do liệt sĩ - nhà thơ Lê Anh Xuân (em trai GS – nhạc sĩ Ca Lê Thuần) sáng tác năm 1968, sau chiến dịch Mậu Thân. Bản thu thực hiện khoảng đầu 1970 và được Dihavina phát hành năm 1972, do NSƯT Mỹ An biểu diễn cùng dàn nhạc Đài Phát thanh Giải Phóng.

Tang lễ NSƯT Mỹ An được tổ chức trong hai ngày 29 và 30-7 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp. Lễ động quan vào lúc 15 giờ ngày 30-7, sau đó linh cữu của NSƯT Mỹ An sẽ được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.