“Nữ hoàng nhạc World Cup” Shakira gây sốt với nhan sắc ở tuổi 49

Xuất hiện trên khán đài theo dõi trận đấu giữa Argentina gặp Áo tại World Cup 2026, giọng ca Shakira làm người hâm mộ trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung và cuốn hút ở tuổi 49.

Ca sĩ Shakira gây sốt với nhan sắc ở tuổi 49. ẢNH VTV

Sự xuất hiện của Shakira trên khán đài sân AT&T (Dallas, Mỹ) nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Không chỉ thu hút bởi danh tiếng của một nghệ sĩ hàng đầu thế giới, nữ ca sĩ người Colombia còn khiến khán giả ngỡ ngàng với vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc ở tuổi 49.

Được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc World Cup”, Shakira lựa chọn phong cách thời trang năng động nhưng không kém phần quyến rũ. Cô diện áo bó sát tôn vóc dáng săn chắc, kết hợp cùng kính râm thời thượng và mái tóc vàng đặc trưng buông tự nhiên. Đồng hành cùng nữ ca sĩ là con trai của chồng cũ, cựu danh thủ Gerard Pique.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người nhận xét Shakira dường như “lão hóa ngược” khi gần như không để lộ dấu hiệu tuổi tác. Vẻ đẹp rạng rỡ, làn da săn chắc cùng nguồn năng lượng tích cực giúp ngôi sao âm nhạc giữ được sức hút đặc biệt sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trong suốt trận đấu, ống kính truyền hình liên tục hướng về khu vực khán đài nơi Shakira xuất hiện. Mỗi lần hình ảnh của cô được phát trên màn hình lớn, hàng nghìn cổ động viên đều dành những tràng reo hò thích thú. Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, nữ ca sĩ nhiều lần mỉm cười và gửi những nụ hôn gió đầy thân thiện.

Shakira ăn mặc trẻ trung đến theo dõi Messi thi đấu

World Cup từ lâu đã trở thành một phần đặc biệt trong sự nghiệp của Shakira. Kỳ World Cup 2026 đánh dấu lần thứ tư cô góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với vai trò nghệ sĩ biểu diễn và khách mời danh dự. Trong hơn một thập kỷ qua, tên tuổi của Shakira luôn gắn liền với những giai điệu sôi động của bóng đá thế giới.

Khán giả vẫn nhớ đến màn trình diễn “Waka Waka (This Time for Africa)” tại World Cup 2010, ca khúc được xem là một trong những bài hát thành công nhất lịch sử giải đấu. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn với “La La La”, góp phần tạo nên những ký ức khó quên cho người hâm mộ bóng đá toàn cầu.

Không chỉ gây chú ý trên khán đài, Shakira còn chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của tuyển Argentina. Đại diện đến từ Nam Mỹ giành chiến thắng 2-0 trước Áo để có trận thắng thứ hai liên tiếp tại bảng J. Ngôi sao sáng nhất tiếp tục là Lionel Messi khi anh lập cú đúp bàn thắng, qua đó nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên con số 18.

Sau trận đấu, Shakira đăng tải lời chúc mừng đầy xúc động dành cho Messi trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ viết: “Tôi rất tự hào về bạn, Leo, và tất cả những gì bạn đang đạt được cho gia đình, đất nước và toàn thể người Latinh. Sự tận tâm và cống hiến của bạn là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người. Hãy tiếp tục tỏa sáng nhé!”.

HỮU THÀNH