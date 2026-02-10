Olympic mùa Đông 2026: “YouTuber thích thượng đài” bật khóc khi hôn thê giành HCV

“YouTuber thích thượng đài” Jake Paul đã tạm gác sàn đấu quyền Anh để cổ vũ cho vị hôn thê là VĐV môn trượt băng tốc độ người Hà Lan - cô Jutta Leerdam - trong nội dung 1000m tại giải Milano Cortina 2026. Cả 2 đều bật khóc, khi mà Leerdam giành tấm HCV danh giá!

Jake bật khóc trên khán đài

Leerdam là người cuối thi đấu trượt băng tốc độ 1000m nữ cùng Miho Takagi của Nhật Bản, VĐV 27 tuổi người Hà Lan giành chiến thắng vang dội bằng cách lập Kỷ lục Olympic mới, chỉ vài khoảnh khắc - sau khi đồng hương Femke Kok làm được điều tương tự.

Leerdam rơi nước mắt khi về đích, khiến lớp trang điểm lem luốc trên má - lúc cô ăn mừng. Cô nhìn lên Paul cũng đang rưng rưng nước mắt trên khán đài, cả 2 sau đó trao đổi các cử chỉ hình trái tim khi anh ngồi giữa đám đông NHM Hà Lan và mặc áo cam.

Có thể nói rằng là người yêu đương những nhân vật nổi tiếng thường bị lu mờ bởi chính người bạn đời của họ. Nhưng ít nhất ở Hà Lan, thì Jake, gã YouTuber chuyển sang làm... võ sĩ quyền Anh, vốn chỉ được biết đến với biệt danh đó là: “Bạn trai của Jutta Leerdam”.

Tuy nhiên, đối với rất nhiều khán giả, đặc biệt những người ở bên ngoài cộng đồng Olympic mùa Đông, nhiều người chỉ biết đến Leerdam lần đầu tiên - khi cô xuất hiện trên trang Instagram của Paul “em” một cách đầy tình tứ và trang trọng. À thì ra là cô ấy đây nè.

Điều này dễ hiểu, bởi vì ngay cả trong Thế vận hội mùa Đông, nếu mà bạn tìm kiếm tên cô ấy trên mạng, thì những tin tức hàng đầu được đề xuất đều xoay quanh hình ảnh của cô trong bộ bikini hoặc sự xuất hiện của vị hôn phu vốn cực kỳ nổi tiếng thế giới của cô...

Nhưng thực chất, nữ VĐV người Hà Lan này là Nhà vô địch thế giới môn trượt băng tốc độ - với 7 lần đăng quang, và cũng là người đã giành HCB tại Olympic mùa Đông của Bắc Kinh hồi năm 2022. Còn giờ đây, cô có thể tự hào gọi mình là Nhà vô địch Olympic.

Từng là một cựu VĐV khúc côn cầu trên sân cỏ, cô đã chuyển sang chơi trượt băng ở độ tuổi 11, sau quãng thời gian tuổi thơ gắn liền với những vòng trượt quanh thị trấn quê hương 's-Gravenzande (cách thành phố The Hague khoảng 12 km về phía Tây Nam).

Cô đã giành 5 huy chương từ năm 2017 - đến năm 2018 tại Giải vô địch trượt băng tốc độ trẻ thế giới các nội dung 500m, 1500m, 3000m và toàn năng. Năm 2020, bất chấp lịch thi đấu bị gián đoạn do dịch bệnh Covid-19, rồi cô tiếp tục giành danh hiệu Vô địch châu Âu đầu tiên và 2 HCV ở Giải Vô địch thế giới các cự ly đơn chỉ 1 tháng sau đó ở Salt Lake City, Utah.

Cô đã đạt thành tích 1 phút 13 giây 19 cự ly 1.000m tại Olympic Bắc Kinh 2022, mang về cho cô tấm HCB, nhưng cô từng tưởng chừng như không thể tham dự Milano Cortina của sau cú ngã tại Vòng loại Heerenveen, vào tháng 12 rồi. Mặc dù không hoàn thành cuộc đua, cô vẫn được Ủy ban Olympic Quốc gia chọn để đại diện cho đất nước mình tại Ý.

“Tôi đã đạt được rất nhiều thành tích. Những danh hiệu của quốc nội khiến tôi vô cùng hạnh phúc, nhưng vẫn còn một điều tôi cần: HCV Olympic”, Leerdam có chia sẻ ở trong cuộc phỏng vấn gần đây, “Và tôi đang tập trung cao độ vào một cuộc thi duy nhất.”

Bốn năm sau, Leerdam đã đạt thành tích nhanh hơn đáng kể, với thời gian Kỷ lục Olympic là 1 phút 12 giây 31, giành lấy tấm HCV từ tay người đồng hương Kok chỉ với cách biệt vỏn vẹn là 0,28 giây, trong khi đó Takagi giành được tấm HCĐ (chậm hơn 1 giây 64).

Cuộc đời của Leerdam có nhiều thay đổi khi cô gặp Jake lần đầu tiên hồi năm 2023. Ở thời điểm đó, cô đã có 10 huy chương cấp cao nhiều cự ly khác nhau. Cặp đôi công khai mối quan hệ trên MXH tháng 4-2023, tiết lộ rằng họ đã gặp nhau sau khi Paul nhắn tin - và mời cô tham gia podcast của anh. Chưa đầy 2 năm sau, họ tuyên bố đính hôn.

Họ thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của nhau, gần đây nhất Paul cổ vũ Leerdam tại Giải vô địch thế giới các cự ly đơn, nơi cô đã giành HCB nội dung 500m. Leerdam cũng tham dự một số trận quyền Anh của Jake, dù là cô bỏ lỡ trận đấu gần đây nhất của anh ở Miami vì trùng với Vòng loại Olympic, cô đã đăng một thông điệp ủng hộ tới 5 triệu CĐV trên Instagram.

Tuy nhiên, cô phải đối mặt với những chỉ trích khi đến Milano Cortina bằng máy bay riêng, quyết định bỏ qua lễ khai mạc. Chứng kiến sự thoải mái trong phòng khách sạn của cô, các CĐV càng chỉ trích nhiều hơn về cái “lối sống kiêu kỳ”, “hành vi như một diva”...

Mặc dù sự nghiệp thi đấu của cả Leerdam lẫn cả Paul đều có phần sa sút vào cuối giai đoạn năm 2025, nhưng giờ đây nữ VĐV người Hà Lan đã có thể nhoẻn cười sau khi bật khóc cùng vị hôn phu của mình. Hãy gọi cô là: "Nhà vô địch Olympic ngay từ bây giờ nhé"!

Đ.Hg.