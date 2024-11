Phá đường dây chuyên “gom” các cô gái trẻ dưới 16 tuổi phục vụ quán karaoke

Ngày 4-11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thọ Xuân phối hợp Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) và Công an thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) vừa bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi.