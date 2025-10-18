Phải chăng Man United quá lớn để thất bại?

Manchester United thực sự là một thương hiệu quá lớn để có thể chìm vào thất bại vĩnh viễn. Trận đấu với Liverpool tại Anfield vào Chủ Nhật tới sẽ chỉ là một lời nhắc nhở nữa về những gì có thể xảy ra khi một trong những thương hiệu thể thao quyền lực nhất thế giới tìm lại được con đường đúng đắn.

Sự thành công của Liverpool dưới thời Fenway Sports Group (FSG) trong 15 năm qua là một minh chứng sống động. Họ đã xây dựng một cỗ máy vận hành hiệu quả, giành các danh hiệu lớn và trở lại đỉnh cao. Nhưng thành công ấy không đến ngay lập tức; nó được ấp ủ sau 30 năm vật lộn với những hỗn loạn quản lý và hạn chế về sở hữu. Điều trớ trêu là giai đoạn khó khăn đó của Liverpool lại trùng với thời kỳ thống trị của United dưới triều đại Sir Alex Ferguson.

Giờ đây, hai câu lạc bộ dường như đã hoán đổi vị trí. Man United đang chịu đựng giai đoạn khủng hoảng, nhưng giống như Liverpool trước kia, họ chắc chắn sẽ trỗi dậy và trở lại vị trí xứng đáng bên cạnh những gã khổng lồ toàn cầu như Real Madrid, Bayern Munich và Barcelona. Những lợi thế sẵn có về thương hiệu và tài chính khiến điều này gần như là một tất yếu. Đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi "lực hấp dẫn thể thao" một lần nữa nghiêng về phía Man United.

Một cựu giám đốc điều hành của United đã dùng một phép ẩn dụ sinh động: "Nếu thành công trong bóng đá là trò chơi xúc xắc, Manchester United chỉ cần lăn được mặt 3 và 4 để thắng, nhờ vào lịch sử, sức mạnh thương mại và lượng người hâm mộ toàn cầu. Vấn đề là thời gian qua, họ liên tục lăn phải mặt 1 và 2, trong khi Liverpool và Manchester City lại đang trên đà lăn được 5 và 6. Cuối cùng, vận may sẽ thay đổi. Họ chỉ cần đưa ra những quyết định lớn đúng đắn. Một khi điều đó xảy ra, sức mạnh thương mại sẽ đẩy Man United trở lại đỉnh cao."

Sức mạnh tài chính: Nền tảng vững chắc bất chấp kết quả

Việc cạnh tranh cho các danh hiệu lớn dường như là một viễn cảnh xa vời với Man United hiện tại. Tuy nhiên, báo cáo tài chính hàng năm gần đây đã tiết lộ lý do tại sao họ được xem là một gã khổng lồ đang ngủ.

Mặc dù ghi nhận lỗ ròng 33 triệu bảng, Man United vẫn đạt doanh thu kỷ lục 666,5 triệu bảng – con số cao nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Ngay cả trong một kịch bản thảm họa khi họ vắng mặt ở Champions League và có thứ hạng tệ nhất tại Premier League, họ vẫn được dự báo sẽ ghi nhận doanh thu thuộc top đầu thế giới, chỉ sau Real Madrid, Manchester City và Paris Saint-Germain.

Sự chênh lệch về tiền thưởng thành tích là rõ ràng. Liverpool kiếm được nhiều hơn Man United gần 40 triệu bảng từ Premier League và hơn 50 triệu bảng từ Champions League mùa trước. Thế nhưng, điều đáng nói là ngay cả trong mùa giải tồi tệ nhất, Man United vẫn tạo ra một nguồn thu khổng lồ bên ngoài sân cỏ, chứng minh tiềm năng khôi phục đáng gờm của họ.

Sức hút thương mại trong cơn bĩ cực

Sức mạnh thương hiệu của Man United được thể hiện qua các hợp đồng tài trợ giá trị. Hợp đồng áo đấu với Snapdragon trị giá 60 triệu bảng/năm là ngang hàng với Real Madrid và Barcelona. Trong khi đó, thương vụ với Adidas (90 triệu bảng/năm) tuy thấp hơn một số đối thủ, nhưng vẫn là minh chứng cho sức hút không hề suy giảm.

"Việc Adidas, một trong những nhà tài trợ lớn nhất thế giới thể thao, gia hạn hợp đồng với mức giá 90 triệu bảng/năm chỉ cho thấy họ nhìn thấy tiềm năng khổng lồ", một chuyên gia tiếp thị nhận định. "Adidas sẽ không chi số tiền đó nếu họ không tin tưởng". Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa thành tích và thu nhập thương mại. Edward Freedman, chuyên gia xây dựng thương hiệu thể thao kỳ cựu, cảnh báo: "Tình hình thương mại gắn liền với hiệu suất trên sân. Man United thời gian qua không có chuỗi thành công, và điều đó ắt hẳn ảnh hưởng tiêu cực. Khi các hợp đồng hiện tại hết hạn, sẽ khó để duy trì mức giá cũ nếu câu lạc bộ không đứng ở top đầu."

Ông cũng chỉ ra vấn đề: Man United từng được ví như có "25 George Clooney" trong đội hình, nhưng hiện tại, họ dường như đang thiếu vắng những gương mặt toàn cầu như vậy.

Bên cạnh đó, thách thức phía trước của Man United là không nhỏ, đặc biệt là kế hoạch xây dựng hoặc cải tạo sân vận động mới với chi phí có thể lên tới 2 tỷ bảng. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để khai thác các nguồn thu mới, như quyền đặt tên sân (ước tính ít nhất 25 triệu bảng/năm) và tăng doanh thu từ các ngày thi đấu. Hơn nữa, trong tương lai 5-7 năm tới, các gói phát sóng trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) hứa hẹn sẽ là mỏ vàng cho những câu lạc bộ có lượng fan toàn cầu khổng lồ như Man United và Liverpool.

Làn sóng lăn xúc xắc tiếp theo của United bắt đầu từ trận derby nước Anh với Liverpool vào Chủ Nhật. Và đây chính là thời điểm hoàn hảo để họ bắt đầu lăn được những mặt sáu.

HỒ VIỆT