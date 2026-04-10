Phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của đội Vĩnh Long

Sau nhiều chặng nỗ lực cho chiến thuật đưa đoàn đông về tranh nước rút, cuối cùng, đội 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long đã hái “trái ngọt” khi Patrick Patterson về nhất chặng 8 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026.

Tay đua Patrick Patterson dang tay ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Hoàng Hùng

Tiếp nối chặng đua dài đến 197,5 km vào hôm qua, chặng 8 từ Đồng Hới (Quảng Trị) về Huế diễn ra sáng nay có quãng đường cũng khá dài - 178 km. Thế nhưng, các tay đua vẫn thi đấu khá sung sức, tấn công liên tục bất chấp thời tiết nắng nóng như thiêu đốt của vùng Bắc Trung Bộ.

Trong những km đầu tiên, các tay đua bị đánh giá thấp - mà giới xe đạp thường gọi là “gà con” - hăng hái tấn công. Bởi họ biết trong thế trận đội Đồng Nai đang bảo vệ Áo vàng, Áo xanh, Áo cam, họ thả cho các “gà con” tiến lên phá điểm thưởng, giờ thưởng ở những sprint - giải thưởng dọc đường, mà giữ lại các tay đua mạnh.

Quang cảnh đường đua. Ảnh: Hoàng Hùng

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ thi đấu với nhiều lần tách tốp rồi bắt lại, chỉ có tay đua Võ Thanh An (620 Châu Thới Vĩnh Long) một mình thoát đi thành công. Cùng lúc đó ở nhóm 2 có vài tay đua với khoảng cách 2-4 phút, nhưng đội Đồng Nai ở nhóm 3 vẫn bình thản. Bởi các học trò của HLV Đặng Ngọc Tú đã đọc được thế trận, kiểm soát tốt tốc độ đường đua.

Không bị áp lực đuổi bắt, Võ Thanh An nhờ thế một mình, một ngựa chạy trong khoảng đường 60 km giành chiến thắng Sprint 1 lẫn Sprint 2, rồi mới bị bắt lại.

Võ Thanh An chiến thắng ở cả 2 sprint đầu. Ảnh: Hoàng Hùng

Diễn biến sau đó gần như tương tự khi Nguyễn Minh Việt (TPHCM New Group) thoát đi một mình rồi chiến thắng ở Sprint 3.

Vẫn kịch bản như mấy ngày qua, sau khi giải quyết xong các giải thưởng dọc đường cũng là lúc mà hai tập thể Đồng Nai và Vĩnh Long lên làm việc cho mục đích riêng của mình.

Có thể nói trong những ngày qua, đội chơi nỗ lực nhất phải kể đến tập thể hai đội Vĩnh Long. Ngay từ chặng đầu tiên, họ không ngần ngại “mở bài” cho tất cả biết, mục tiêu đầu tiên của Vĩnh Long là đánh chiếc Áo xanh. Chính vì thế, trong suốt những chặng vừa qua, hai đội 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long, 620 Châu Thới Vĩnh Long luôn bung sức làm việc để đưa đoàn đua về tốp đông tranh nước rút.

Các tay đua xếp hàng dài tăng tốc độ. Ảnh: Hoàng Hùng

Bất chấp nhận thất bại trong nhiều ngày qua do Áo vàng Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) 3 lần giành chiến thắng, nhưng tập thể Vĩnh Long vẫn không nản lòng. Họ tiếp tục là người dẫn dắt thế trận trong giai đoạn cuối để đưa chân rút chủ lực Patrick Patterson về tranh chấp.

Không phụ lòng của đồng đội, Patrick Patterson đã khôn khéo hơn trong việc chọn vị trí trong vài trăm mét cuối. Ngoại binh của 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long đã “nằm tài” sau Áo vàng Marchuk Dzianis. Nhờ thế trong những mét cuối cùng, Patrick Patterson nhấn bàn đạp đánh bại Marchuk Dzianis và ngoại binh Anton Popov (Thanh Hoá) để lần thứ hai thắng chặng. Một chiến thắng xứng đáng cho sự nỗ lực không biết mệt mỏi của đội đua miền Tây. Một phần thưởng tuyệt vời cho cách chạy “Muốn ăn phải lăn vào bếp”.

Màn so kè nước rút tại đích đến. Ảnh: Hoàng Hùng

Do các tay đua mạnh đều về chung một tốp đông nên cục diện bảng xếp hạng không có gì thay đổi. Đội Đồng Nai vẫn chiếm ưu thế khi Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ hai chiếc Áo vàng và xanh, Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) mặc Áo cam và Kenda Đồng Nai đứng đầu giải đồng đội sau 8 chặng.

Chiếc Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn do Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) nắm giữ và chiếc Áo chấm đỏ Vua leo núi thuộc về Đặng Thành Được (Hà Nội).

Ngày mai 11-4, Cuộc đua xe đạp truyền hình TPHCM -Tôn Đông Á 2026 nghỉ tự do tại Huế và sau đó ngày 12-4 chạy chặng 9 vòng quanh Dã Viên – Phú Xuân (Huế) dài 54 km.

GIA MẪN