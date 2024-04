Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Chuyển các dự án không còn phù hợp thành công trình chào mừng đại hội

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá kết quả quận 6 đạt được khá toàn diện trên các mặt. Trong đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã chú trọng đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc đã được chỉ ra sau kiểm điểm; đồng thời phân công, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị điều chỉnh các khó khăn, bất cập đã nhận diện.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao đổi cùng các đại biểu. Ảnh: CAO THĂNG

Thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận 6 nghiêm túc đánh giá các mặt ưu điểm, xem xét, phân tích kỹ lưỡng các mặt khó khăn, bất cập, đề xuất giải pháp, phương thức trong lãnh đạo, chỉ đạo sát với thực tiễn và điều kiện của quận.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng gợi mở nhiều nội dung trọng tâm để quận nghiên cứu, triển khai trong thời gian tới. Trong đó, quận 6 cần tập trung lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, bám sát 10 nội dung về công tác xây dựng Đảng để triển khai đồng bộ, không xem nhẹ nội dung nào.

Đồng chí đồng thuận với quan điểm, trong triển khai mọi nhiệm vụ phải lấy người dân làm chủ thể và mọi quyết sách của quận đều lấy người dân làm trung tâm phục vụ, xem đó là tiêu chí cao nhất để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời yêu cầu phải liên thông, lồng ghép, tích hợp nhiều văn bản của Đảng và chính sách của Nhà nước có liên quan để thực hiện mục tiêu trên một cách thống nhất, đạt kết quả cao nhất.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Mặt khác, Ban Chấp hành quận 6 cần nghiên cứu sâu sắc 5 phương thức và 5 nguyên tắc cơ bản trong tổ chức hoạt động cơ bản của Đảng. Để từ đó, mọi mặt đời sống xã hội và mọi lĩnh vực công tác đều đảm bảo có áp dụng các phương thức, nguyên tắc này nhằm đạt được hiệu quả toàn diện.

Song song đó, từ lãnh đạo toàn diện công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, nội chính, xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu quận 6 nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, chuẩn bị điều kiện, đề xuất giải pháp với nhiều cấp độ khác nhau để thực hiện cho đạt các mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho rằng, phát triển kinh tế - xã hội là quan trọng, song phải gắn liền với đảm bảo chính sách người có công, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân cũng như giảm nghèo bền vững; gắn liền với đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí cũng lưu ý, quận phải đặc biệt quan tâm đến việc phòng, chống tội phạm, kiên quyết đấu tranh với các tệ nạn xã hội. Theo đồng chí, những tác động không mong muốn có thể nảy sinh trong cộng đồng dân cư cũng có thể nảy sinh trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách. Vì vậy, không để bị động trong mọi tình huống, phải dự báo kịp thời, xử lý nghiêm minh, giải quyết dứt điểm những tác động không mong muốn ấy để không ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Quận ủy quận 6 Ma Xuân Việt phát biểu tiếp thu. Ảnh: CAO THĂNG

Nhận xét, ở TPHCM không có việc gì là việc nhẹ, cũng không có việc gì có thể xem nhẹ. “Mọi việc được chuẩn bị sâu sắc sẽ đem lại kết quả cao; mọi sự xem nhẹ những việc nhỏ có thể nảy sinh các vấn đề phức tạp, nên không được xem nhẹ việc gì. Việc gì có lợi cho nhân dân, có lợi cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thì các đồng chí phải phấn đấu, chắt chiu, phát huy để đạt được kết quả toàn diện hơn”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng lưu ý đến đồng bộ việc thực hiện quy hoạch và mỹ quan đô thị. Nhắc đến các công trình, dự án còn tồn đọng, chưa thực hiện, đồng chí yêu cầu tập thể lãnh đạo quận 6 đồng tâm hiệp lực, quyết tâm chính trị cao hơn nữa để kiến nghị cấp có thẩm quyền giúp quận triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ. Bởi, các công trình, dự án mang tính chất đầu tư công phản ánh chỉ số phát triển của địa phương, đầu tư công là sản phẩm của sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đem lại các công trình phúc lợi phục vụ nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm. Ảnh: CAO THĂNG

Đề cập đến tiêu chí phát triển trường học và phát triển cây xanh mà quận 6 chưa thực hiện đạt, đồng chí gợi mở, quận 6 cần kiến nghị điều chỉnh quy hoạch chung. Theo đồng chí, nếu làm được thì nhiều khu nhà xưởng khi chuyển đổi công năng sẽ ưu tiên xây dựng các công trình công cộng, dành không gian để phát triển cây xanh. Đối với những nội dung còn tồn đọng, chưa chuyển đổi được các dự án hoặc các dự án đã phê duyệt nay không còn phù hợp, đồng chí yêu cầu quận nghiên cứu, đề xuất chuyển thành các công trình chào mừng đại hội các cấp sắp tới, gắn với chương trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo báo cáo, quý 1, thu ngân sách nhà nước quận 6 ước đạt trên 25% pháp lệnh; giải ngân đầu tư công đạt hơn 6,3% so với kế hoạch; có 131 doanh nghiệp và 62 chi nhánh, địa điểm kinh doanh được thành lập mới... Quận 6 có trên 130 công trình, mô hình, giải pháp đăng ký thi đua kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; trong đó có 89 công trình đạt tiêu chí cấp quận.

THU HƯỜNG