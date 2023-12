Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Hậu Giang cần tăng cường liên kết vùng để phát triển

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hiền Thanh

Ngày 12-12, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trình bày tóm lược các nội dung quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030: Hậu Giang trở thành tỉnh công nghiệp đạt mức khá của vùng ĐBSCL; có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; có các vùng động lực về kinh tế, công nghiệp, đô thị hiện đại; các giá trị văn hóa, lịch sử được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc.

Tầm nhìn đến năm 2050: Hậu Giang là tỉnh có trình độ phát triển khá của cả nước, trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics của vùng ĐBSCL; các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, môi trường sống trong lành, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Cảng tổng hợp Hậu Giang đã đón nhận tấn hàng cán mốc 1 triệu tấn xếp dở trong năm 2023

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển huyện Châu Thành trở thành trung tâm công nghiệp và đô thị. Phát triển 2 hành lang kinh tế động lực là cao tốc Cần Thơ - Cà Mau kết nối với TPHCM và cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng kết nối với các tỉnh Nam sông Hậu. Hình thành hành lang kinh tế trọng điểm và phát triển nâng tầm các trung tâm đô thị của tỉnh, gồm: TP Vị Thanh, TP Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ, trong đó, thành phố Vị Thanh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh….

Hậu Giang đang là nơi triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh. Ảnh: CAO PHONG

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận và bày tỏ ấn tượng trước những đổi thay mạnh mẽ của Hậu Giang về hạ tầng và những nỗ lực trong phát triển kinh tế của tỉnh. Hậu Giang đã phát huy tốt truyền thống, đội ngũ cán bộ đổi mới trong nghĩ, cách làm.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý: Hậu Giang cũng như ĐBSCL đang đối diện với tình hình biến đổi khí hậu rất nhanh, xâm nhập mặn tác động lớn đến sản xuất và đời sống người dân. Trong khi đó, nhiều nước xây dựng thủy điện trên dòng MêKông làm suy giảm nguồn nước, phù sa và cát.

“Hậu Giang cần thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, đồng bộ và nhất quán khi thực hiện quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, cần chú trọng tuyên truyền để người dân hiểu và phát huy tốt yếu tố văn hóa để cùng thực hiện tốt quy hoạch. Đặc biệt, khi thực hiện quy hoạch cần chủ động liên kết với các tỉnh trong vùng để thực hiện hiệu quả hơn. Hậu Giang đang có cơ hội phát triển với cơ sở hạ tầng có 2 tuyến cao tốc qua địa bàn. Đây cũng là điều Hậu Giang cần chú ý để liên kết, kết nối hạ tầng giao thông trong vùng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành đã tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các nhiệm kỳ đã quan tâm, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm cùng các sở ban ngành tỉnh trong quá trình lập và hoàn thiện Quy hoạch tỉnh.

“Bám sát chặt chẽ Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phát triển tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh giữ vững phương châm hành động: Đổi mới - đột phá - quyết tâm - khát vọng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cho biết.

Dịp này, UBND tỉnh Hậu Giang trao quyết định cho thuê đất; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; biên bản ghi nhớ; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhiều doanh nghiệp.

VĨNH TƯỜNG