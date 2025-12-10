Phường Đông Hưng Thuận ra mắt mô hình hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư

Mô hình hướng đến việc đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, từng bước hình thành phong trào “Bình dân học vụ số”, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, thực hiện thủ tục trực tuyến.

Ngày 10-12, UBND phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) ra mắt mô hình “Hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư” và thành lập đội hình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại Văn phòng khu phố 46.

Mô hình được triển khai tại Văn phòng khu phố 46 và liên Văn phòng khu phố 79 – 82 – 84, với lực lượng tư vấn hỗ trợ người dân thao tác các thủ tục trên Cổng dịch vụ công Quốc gia ngay tại khu dân cư.

Dịp này, phường cũng bàn giao 2 bộ máy vi tính cho Khu phố 46 và liên khu phố 79 – 82 – 84, cùng 1 bộ máy cho Trung tâm học tập cộng đồng, phục vụ hoạt động phổ cập chuyển đổi số cho thiếu nhi.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận, yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp tục nâng chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ số và đặc biệt chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế trong quá trình thực hiện thủ tục.

Qua đó, phường kỳ vọng tạo chuyển biến trong tư duy hành chính, chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”, chủ động tìm đến người dân để tháo gỡ khó khăn, đồng hành và hỗ trợ thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.

ĐÌNH DƯ