Phường Tân Hưng ra mắt “Điểm đến du lịch thể thao”

Sáng 29-8, UBND phường Tân Hưng (TPHCM) tổ chức khai mạc Giải Pickleball phường Tân Hưng mở rộng lần thứ I và ra mắt mô hình “Điểm đến du lịch thể thao Tân Hưng”. Chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Ổng Hoàng Minh Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hưng trao thư cảm ơn đến các đơn vị tài trợ, đồng hành cùng giải

Ông Nguyễn Đức Trí, Chủ tịch UBND phường Tân Hưng trao giải cho các vận động viên xuất sắc

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng, Trưởng Ban Tổ chức giải, thông tin, điểm mới của giải lần này là phường Tân Hưng đưa thể thao gắn với du lịch, thương mại và dịch vụ thông qua việc ra mắt mô hình “Điểm đến du lịch thể thao Tân Hưng”. Theo đó, địa phương từng bước kết nối các câu lạc bộ, cơ sở thể thao với các hoạt động thương mại, dịch vụ, ẩm thực và trải nghiệm, hướng tới hình thành những sản phẩm du lịch mới, qua đó quảng bá hình ảnh Tân Hưng năng động, thân thiện, giàu sức sống đến người dân, vận động viên và du khách.

PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn bốc thăm để chọn các cặp vận động viên tham gia thi đấu

Tại chương trình, 6 câu lạc bộ gồm VIAS Pickleball Academy, SWIN Pickleball, Pickleball WIN X, Pickleball Sông Thương, Pickleball PSC và Pickleball 6868 được trao quyết định công nhận câu lạc bộ thể thao và tham gia hệ sinh thái du lịch trải nghiệm thể thao phường Tân Hưng.

Không chỉ tạo sân chơi thể thao, giải đấu còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Ban Tổ chức cho biết, thông qua giải đấu đã vận động khoảng 320 triệu đồng đóng góp Quỹ An sinh xã hội phường và huy động khoảng 920 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để đồng hành, hỗ trợ các hoạt động của giải.

Các vận động viên thi đấu tại giải.

Giải Pickleball phường Tân Hưng mở rộng lần thứ I không chỉ hướng đến những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong phát triển thể thao gắn với đời sống đô thị. Với tinh thần “Thể thao kết nối - Trải nghiệm lan tỏa - Cộng đồng cùng phát triển”, phường Tân Hưng kỳ vọng mô hình sẽ từng bước hình thành những sản phẩm đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và tạo thêm giá trị cho cộng đồng.

BẢO HÂN