Pochettino và Man United: Cơ hội cuối cho cuộc hội ngộ của hai linh hồn lạc lối

HLV Pochettino. Ảnh THX

Không có gì ngạc nhiên khi Man United bổ nhiệm Mauricio Pochettino. Trong tám năm qua, Man United từng nhiều lần cân nhắc đến Pochettino nhưng chiến lược gia người Argentina lại không thể đến Old Trafford.

Có lẽ, phải đến khi chính Pochettino trải qua một cuộc hành trình đủ dài, đủ sự tổn thương cần thiết thì mọi thứ mới khớp vào nhau. Một người đàn ông đã bị bóng đá đỉnh cao nghiền nát đủ để hiểu Old Trafford không cần thêm một phép màu, mà cần một người biết cách đứng dậy sau mỗi lần gục ngã.

Khi hai kẻ tan vỡ gặp nhau

Pochettino đến Old Trafford như một người đã bị “vùi dập” sẵn và như bị ám ảnh. Người đàn ông 54 tuổi với đôi mắt từng rực lửa nay đã nhuốm màu mệt mỏi, bị tổn thương bởi những trải nghiệm đáng quên tại Paris Saint-Germain, Chelsea và Tottenham thời Levy. Đây là một HLV đã thấm đẫm sự tàn nhẫn của những siêu CLB, và chỉ còn chờ chạm đến “đỉnh” của những điều đó tại phía tây Manchester.

Và có lẽ, chính vì thế, đây mới là thời điểm đúng lúc, đúng chỗ. Khi một CLB đang vỡ vụn theo thời gian gặp một HLV mà trái tim cũng vài lần tan vỡ, đôi khi điều kỳ diệu lại nảy sinh từ chính những mảnh vỡ ấy. Sự gắn kết này cũng mang đến nhiều hi vọng. Không phải hy vọng hào nhoáng về thành tích, mà là thứ hy vọng của những người đã mất tất cả và không còn gì để mất.

Trước mắt, Pochettino được cho là phù hợp với Man United. Ký ức về những ngày đẹp nhất của ông tại Tottenham: sự lôi cuốn, tận tụy, cùng với lối chơi mãnh liệt, chạy nhiều của Spurs thời kỳ đầu sẽ là thứ bóng đá khiến các CĐV Man United cảm thấy CLB mình vẫn còn sinh lực dù về thực lực, họ đang ở nhóm cuối bảng xếp hạng Premier League.

Kế đến, Pochettino vẫn mang dáng vẻ của một người đang tìm kiếm mái nhà của riêng mình. Từ ngày rời Tottenham, nhà cầm quân người Argentina giống như một kẻ đi lạc trong những giấc mơ chưa được hoàn thành. Ở Paris, Pochettino dường như đến trong trạng thái đã kiệt sức từ trước, bị yêu cầu phải tạo ra ý nghĩa từ con số không với một loạt siêu sao.

Chelsea cũng là nơi Pochettino vỡ mộng, một mùa giải không phù hợp trước khi chia tay. Tại đó, Pochettino phải vận hành với đội hình mất cân bằng và các ông chủ thiếu kiên nhẫn. Tất nhiên là ở Man United, lãnh đạo cũng chẳng kiên trì hơn nhưng ít ra, Pochettino có thể hiểu được mức độ hỗn loạn của Old Trafford và tìm ra cách để nó không còn là hỗn loạn nữa.

Nhưng họ có thật sự phù hợp?

Vấn đề lớn nhất của mối lương duyên này có lẽ là thời gian. Man United đang đứng thứ ba từ dưới lên tại Premier League. Đội hình là một mớ hỗn độn của những mảnh ghép khác biệt. Về mặt tích cực, Pochettino sẽ thoải mái xây dựng đội hình từ những thứ chưa có định hình nào cả. Trong tay ông, vẫn còn những người có thể tái sử dụng như Kobbie Mainoo, Carlos Baleba và Andrey Santos. Trong khi đó, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo giàu tốc độ, phù hợp với lối chơi ưa thích của Pochettino.

Nhưng ở chiều ngược lại, để có một Man United khác biệt thì Pochettino cần thêm nhiều, rất nhiều nhân tố mới. Tập thể hiện tại đã quá “già cỗi” về tinh thần lẫn chất lượng để đáp ứng các thay đổi với yêu cầu cao hơn. Nghĩa là công cuộc tái thiết Man United phải trải qua ít nhất 2 công đoạn: Sống sót hết mùa này và cải tổ mạnh ở mùa tới. Không thể nhanh hơn được.

Vấn đề là việc Pochettino đến Old Trafford là một kiểu “tai nạn”. Không có kế hoạch tổng thể nào thành hình khi bổ nhiệm Pochettino. Không ai nói về vấn đề cầu thủ, về tinh thần của CLB. Việc của họ là ném tất cả mớ bòng bong ấy cho HLV mới. Man United cần Pochettino nhiều hơn ông cần CLB.

Giờ thì chỉ hi vọng 2 kẻ tan vỡ sẽ tìm thấy nhau. Không phải để cứu rỗi, mà để cùng nhau bước tiếp, cùng nhau cảm nhận, và cùng nhau tin rằng ngày mai có thể tốt đẹp hơn hôm qua.

HỒ VIỆT