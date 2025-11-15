Đa phương tiện

Podcast bản tin 17h ngày 15-11: Người phụ nữ tử vong bất thường trong vườn nhà; Bị lừa 1 tỷ đồng khi tham gia trò chơi có thưởng trên mạng

Podcast bản tin 17h ngày 15-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm: Chất lượng đại biểu phải đặt lên hàng đầu; Triều cường giữa tháng 11 ở TPHCM: Nhiều trạm vượt báo động 3; Bãi biển Hàm Rồng biến dạng vì sóng dữ; Bị lừa 1 tỷ đồng khi tham gia trò chơi có thưởng trên mạng; Người phụ nữ tử vong bất thường trong vườn nhà; Người dân phản ánh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa “thu lố" tiền gửi xe

