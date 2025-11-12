Podcast bản tin trưa 12-11: Vụ khách sạn không cho khách “check-in” vì đến muộn: Có nhiều vi phạm về kinh doanh lưu trú

Podcast bản tin trưa 12-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão số 14 đổi hướng, không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ; Lâm Đồng: Khẩn cấp sửa chữa hai đoạn đèo D’ran và Gia Bắc bị sạt lở; Vụ "Bánh mì cóc cô Bích": Tăng lên 299 ca, tìm thấy vi khuẩn khác; Gia Lai: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 mẹ con thương vong; Lâm Đồng: 8 tàu cá bị sóng lớn đánh chìm; Hà Tĩnh: Tìm thấy thi thể ngư dân bị chìm thuyền trên biển...