Podcast bản tin trưa 12-11: Vụ khách sạn không cho khách “check-in” vì đến muộn: Có nhiều vi phạm về kinh doanh lưu trú

Podcast bản tin trưa 12-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão số 14 đổi hướng, không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ; Lâm Đồng: Khẩn cấp sửa chữa hai đoạn đèo D’ran và Gia Bắc bị sạt lở; Vụ "Bánh mì cóc cô Bích": Tăng lên 299 ca, tìm thấy vi khuẩn khác; Gia Lai: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 mẹ con thương vong; Lâm Đồng: 8 tàu cá bị sóng lớn đánh chìm; Hà Tĩnh: Tìm thấy thi thể ngư dân bị chìm thuyền trên biển...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

bão số 14 mưa lũ sóng lớn bão Fung-wong trời lạnh tỉnh Gia Lai cháy nhà hai mẹ con thương vong hỏa hoạn salmonella vi khuẩn Sở Y tế TPHCM ngộ độc thực phẩm bánh mì cóc cô Bích vi phạm hành chính kinh doanh lưu trú khách sạn Royal Hotel từ chối nhận khách đánh chìm tàu cá ngư dân tỉnh Lâm Đồng cảng cá La Gi thi thể ngư dân lật thuyền UBND tỉnh Lâm Đồng công trình sạt lở nghiêm trọng đèo Gia Bắc đèo D’ran an toàn giao thông mưa lớn

