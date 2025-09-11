Postecoglou tự tin thành công cùng Nottingham Forest

HLV Ange Postecoglou tin rằng “thời kỳ huy hoàng” đang chờ đón Nottingham Forest.

Postecoglou đã thay thế Nuno Espirito Santo bị sa thải vào thứ Ba, sau khi vị HLV người Bồ Đào Nha bất đồng quan điểm với ông chủ đầy tham vọng của Forest, Evangelos Marinakis. Tỷ phú người Hy Lạp nhấn mạnh thành tích giành danh hiệu của Postecoglou tại Tottenham, Celtic, Yokohama Marinos và trong thời gian làm HLV trưởng đội tuyển Australia là lý do ông đến với City Ground.

“Tôi thích giành chiến thắng. Đó là những gì tôi đã làm”, Postecoglou chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông của Forest. “Tôi cảm thấy CLB muốn nhiều hơn nữa và đó chắc chắn là điều tôi muốn, vì vậy tôi nghĩ đây là một thời điểm thực sự thú vị. Tôi rất vinh dự và tự hào, nhưng quan trọng hơn, tôi quyết tâm đảm bảo CLB bóng đá này có được vị trí xứng đáng”.

Forest, đội bóng hai lần vô địch Cúp C1 châu Âu, mùa giải này sẽ trở lại đấu trường châu lục lần đầu tiên sau 30 năm, thi đấu tại Europa League - giải đấu mà Postecoglou vừa dẫn dắt Tottenham đến vinh quang ở mùa giải trước. Bất chấp việc giúp đội bóng Bắc London chấm dứt 17 năm chờ đợi danh hiệu, nhà cầm quân 60 tuổi vẫn bị sa thải, cái giá cho một mùa giải Ngoại hạng Anh thảm họa khi Spurs chỉ kết thúc ở vị trí thứ 17.

Lối chơi tấn công phóng khoáng của Postecoglou đã bị chỉ trích là ngây thơ, và hoàn toàn trái ngược với phong cách thận trọng mà Nuno sử dụng. Tuy nhiên, ông bảo vệ chiến thuật đó và tự tin rằng mình có thể tiếp tục đà phát triển của Forest. “Không có gì bí mật khi tôi thích các đội bóng của mình tấn công, tôi thích các đội bóng của mình ghi bàn”, Postecoglou nhấn mạnh. “Điều đó đôi khi bị hiểu lầm là tôi chỉ chơi theo một lối, nhưng lý do tôi muốn đội bóng của mình chơi theo cách đó là vì tôi thích chiến thắng, và đó là điều tôi muốn làm ở đây. Khi nhìn vào những gì CLB đã đạt được trong thời gian gần đây, thật là một kỳ tích khi chúng tôi có được vị trí hiện tại. Nhiều CLB sau khi giành quyền thăng hạng đã phải vật lộn để trụ hạng, nhưng Forest chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chúng tôi đã trở lại châu Âu và cạnh tranh danh hiệu…”.

Postecoglou sớm đối mặt với một thử thách là cùng Forest, đội xếp thứ 10 với 4 điểm, khi vào thứ Bảy này sẽ trở lại Bắc London để đối đầu Arsenal, đội đang xếp thứ 3 với 6 điểm.

PHI SƠN