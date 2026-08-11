Quả bóng bạc Việt Nam Phạm Hải Yến sẵn sàng làm đầu tàu tại ASIAD 2026

Cựu binh Phạm Hải Yến sẵn sàng làm đầu tàu đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2026. ẢNH: ĐỨC ĐỒNG

Tiền đạo Hải Yến chia sẻ với truyền thông tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) vào chiều 11-8: “Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung trở lại để chuẩn bị cho ASIAD cách đây vài hôm. Trong thời gian này, HLV Hoàng Văn Phúc đang bắt đầu quá trình tập huấn, giúp các cầu thủ trở lại với nền tảng thể lực và nâng cao dần để đảm bảo có thể trạng tốt nhất khi bước vào thi đấu”.

Thời tiết tại Hà Nội những ngày qua nắng nóng, oi bức, đặt ra không ít thử thách cho quá trình tập luyện của đội tuyển nữ Việt Nam. Để bảo đảm sức khỏe cho cầu thủ, ban huấn luyện và đội ngũ y tế chuẩn bị đầy đủ nước uống, vitamin cũng như các phương án phục hồi sau mỗi buổi tập.

Hải Yến đánh giá sự hỗ trợ này giúp toàn đội từng bước thích nghi với điều kiện thời tiết trước khi bước vào giải đấu.

Tại ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Hải Yến nhận định Nhật Bản là đối thủ có trình độ cao, trong khi Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan là những đối thủ vừa tầm với đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Hà Nội. ẢNH: ĐỨC ĐỒNG

“Các đối thủ sắp tới đều khá quen thuộc. Nhật Bản có trình độ cao, còn Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan là những đối thủ xứng tầm. Ban huấn luyện đã phân tích khá kỹ các đối thủ và đặt mục tiêu cho toàn đội là phải vượt qua vòng bảng”, tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam nói.

Trong quá trình chuyển giao thế hệ, Hải Yến đang trở thành một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội. Sự vắng mặt của những biểu tượng như Nguyễn Thị Tuyết Dung và Huỳnh Như khiến vai trò của tiền đạo sinh năm 1994 càng trở nên nổi bật. Chính Hải Yến trải lòng: “Đối với tôi, đây cũng là quá trình từng bước trở thành ‘đầu tàu’ của toàn đội. Trọng trách này được ban huấn luyện nhấn mạnh, đó là mình cần dìu dắt để các em tiến bộ hơn. Tôi hy vọng bản thân có thể hoàn thành tốt trách nhiệm của mình”.

Tiền đạo của Hà Nội cũng đánh giá cao sự tiến bộ của thế hệ kế cận. Thanh Nhã đang đáp ứng tốt yêu cầu ở vị trí cánh, trong khi Ngọc Minh Chuyên, Lưu Hoàng Vân và Nguyễn Thị Trúc Hương được kỳ vọng có thể khỏa lấp khoảng trống trên hàng công. Theo Hải Yến, sức trẻ và nền tảng thể lực tốt của các cầu thủ này sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam duy trì sức cạnh tranh.

Cô tiếp lời: “HLV Hoàng Văn Phúc cũng thường xuyên nhắc tôi cũng như người lớn tuổi khác phải trở thành tấm gương cho các cầu thủ trẻ. Tôi sẵn sàng hỗ trợ ban huấn luyện, nhắc nhở và giúp đỡ các đàn em trong tập luyện. Chúng tôi dự kiến có thêm các trận giao hữu vào cuối tháng 8 để hoàn thiện đội hình, chiến thuật và nâng cao sự gắn kết”.

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HỮU THÀNH