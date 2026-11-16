Quả bóng vàng Bích Thùy lan tỏa yêu thương cùng chương trình “Áo ấm đến trường” tại xã Châu Đức

Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2025 và cũng là Đại sứ chương trình “Áo ấm đến trường” Nguyễn Thị Bích Thùy sẽ mang hơi ấm và tình yêu thương đến tiếp sức cho học sinh Trường THCS Xà Bang. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sáng mai 17-11, tại Trường THCS Xà Bang, chương trình “Áo ấm đến trường” do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, sẽ trao tặng 834 chiếc áo khoác cho toàn thể học sinh nhà trường và 20 suất học bổng dành tặng những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng hành trong chương trình lần này là cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy, Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2025, Đại sứ chương trình “Áo ấm đến trường”.

Hành trình tiếp sức ước mơ

Bích Thùy từ lâu đã được xem là gương mặt truyền cảm hứng cho bóng đá nước nhà, bằng những bước chạy không biết mệt mỏi, luôn thúc đẩy các đồng đội tiến lên. Nhưng đằng sau những bàn thắng, danh hiệu hay khoảnh khắc “vàng” của cô khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam bước ra đấu trường World Cup, châu Á và Đông Nam Á là cả hành trình đầy gian truân.

Để có được vị trí hôm nay, nữ tuyển thủ quê Quảng Ngãi đã trải qua những năm tháng tập luyện miệt mài, đối diện với áp lực, không kịp trở về nhìn cha lần cuối và cả những thời điểm phải vượt qua giới hạn của chính mình. Thành công của Bích Thùy được vun đắp từ tình yêu bóng đá, sự kiên trì và niềm tin vào con đường đã chọn.

Chính câu chuyện ấy khiến sự hiện diện của Bích Thùy tại chương trình “Áo ấm đến trường” mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Bích Thùy chia sẻ rằng, qua những món quà trao tặng, cô mong muốn gửi đến các em học sinh sự yêu thương, sẻ chia và động viên, tiếp thêm niềm tin để các em vượt qua khó khăn, vững bước trên hành trình học tập. Hơn hết, cô hy vọng các em luôn cảm nhận được rằng mình không đơn độc, bởi vẫn có những tấm lòng luôn dõi theo, đồng hành và tiếp sức cho ước mơ của các em.

“Tôi nghĩ lời động viên đúng lúc hay bàn tay chìa ra đúng thời điểm có thể giúp một em nhỏ thêm vững tin vào ngày mai. Mong rằng những chiếc áo, những suất học bổng hôm nay sẽ giúp các em có thêm niềm vui, động lực để tiếp tục đến trường, học tập thật tốt và không từ bỏ ước mơ của mình”, Bích Thùy trải lòng.

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Lan tỏa yêu thương từ những người làm thể thao

Bích Thùy là Đại sứ tiếp theo của Gala Quả bóng vàng Việt Nam 2025 tham gia và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong chương trình “Áo ấm đến trường”.

Trước đó, vào tháng 4-2026, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đưa chương trình đến Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Bình Chánh, trao 50 suất học bổng cùng 250 chiếc áo khoác cho học sinh hiếu học trên địa bàn xã Bình Lợi (TPHCM). Đồng hành trong hoạt động ấy là Đại sứ chương trình, đương kim Quả bóng vàng nam Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức, với sự đóng góp 100 triệu đồng.

Những đóng góp từ các tuyển thủ, cầu thủ không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn cho thấy tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng của những người làm thể thao. Họ hiểu rằng, để có được thành công hôm nay, mỗi người đều từng nhận được sự nâng đỡ, động viên từ gia đình, thầy cô và những người xung quanh. Vì vậy, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn cũng là cách để các cầu thủ gửi lại yêu thương cho cộng đồng, tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ.

Bích Thùy từ lâu đã được xem là gương mặt truyền cảm hứng cho bóng đá Việt Nam. ẢNH: FBNV

Tại Trường THCS Xà Bang, bên cạnh những chiếc áo khoác và suất học bổng, các em học sinh còn có dịp gặp gỡ, giao lưu cùng Bích Thùy, lắng nghe câu chuyện về hành trình theo đuổi bóng đá và nhận những quả bóng có chữ ký của nữ tuyển thủ.

Những người mang "áo ấm đến trường" cho học sinh đều tin rằng, từ câu chuyện của Bích Thùy, các em có thể cảm nhận rõ con đường phía trước đôi khi không bằng phẳng. Song, chỉ cần có niềm tin, sự chăm chỉ và quyết tâm, những ước mơ dù nhỏ bé vẫn xứng đáng được nâng niu. Và trên hành trình ấy, tri thức chính là hành trang quan trọng để từng bạn nhỏ tự mở ra cánh cửa tương lai.

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HỮU THÀNH