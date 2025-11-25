Ra mắt giải Tiền Phong Half Marathon: "Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”

Ngày 12-14/12 tới, tại Khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM) sẽ diễn ra sự kiện thể thao đầy ý nghĩa mang tên “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc” do báo Tiền Phong tổ chức.

BTC cam kết, giải sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ, đầy cảm hứng cho cộng đồng runner Việt Nam.

Tiền Phong Half Marathon dự kiến sẽ có sự tham gia của 2.000 vận động viên tranh tài ở 3 cự ly thi đấu: 21,1 km, 10 km và 5 km dành cho cả nam và nữ. Cự ly 21,1 km chia thành 5 nhóm tuổi từ 16 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 và từ 60 trở lên, tạo cơ hội cho mọi đối tượng runner thử thách bản thân.

Với cự ly 21,1km, thời gian giới hạn là 3 giờ 30, 10km là 2 giờ 30 phút và 5km là 1 giờ 30 phút. VĐV vượt quá thời gian này sẽ không được ghi nhận thành tích, đồng thời các dịch vụ hỗ trợ trên đường chạy sẽ đóng lại. Những runner đạt chuẩn thành tích năm 2025 có thể đăng ký xuất phát pen Elite, tham gia đường đua với điều kiện hoàn tất hồ sơ đúng hạn.

Cự ly 21,1 km có giải chung cuộc và giải theo nhóm tuổi cho cả nam và nữ, trong khi cự ly 10 km và 5 km trao giải nhất, nhì, ba theo giới tính.

Ban tổ chức đặt nhiều kỳ vọng vào giải Tiền Phong Half Marathon 2025 lần thứ nhất.

Cách tính thứ hạng theo chuẩn quốc tế với ba vị trí dẫn đầu mỗi cự ly sử dụng guntime, đảm bảo tính cạnh tranh cao và minh bạch. Từ vị trí thứ tư trở đi, kết quả được xác định bằng chiptime để phản ánh chính xác thành tích thực tế của từng vận động viên.

Trưởng ban tổ chức, Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ: "Dù mới ra đời, nhưng Tiền Phong Half Marathon được thừa hưởng toàn bộ kinh nghiệm tổ chức dày dạn và uy tín gần 70 năm của giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài - giải chạy lâu đời nhất Việt Nam, gắn bó với phong trào thể thao nước nhà suốt nhiều thập kỷ. Với chủ đề Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc, BTC mong muốn lan tỏa thông điệp về lối sống tích cực, lành mạnh, sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, cùng niềm tin vào những giá trị tốt đẹp mà thể thao mang lại cho cộng đồng. Từng bước chạy của hôm nay không chỉ hướng về đích đến, mà còn gửi gắm khát vọng về tương lai xanh - bền vững - hạnh phúc”.

Đại sứ Truyền thông Nghệ thuật 2024 Mỹ Vân (bìa phải) cùng các người đẹp đồng hành cùng giải chạy.

Ban tổ chức cũng cam kết, giải sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ, tràn đầy cảm hứng cho cộng đồng runner Việt Nam; đồng thời mở ra một chương mới, mạnh mẽ, bền bỉ và đầy triển vọng - trong định hướng phát triển của đơn vị tổ chức.

MINH BẢO (tổng hợp)