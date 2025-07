Real Madrid hủy họp báo trước bán kết vì bão làm chậm chuyến bay

HLV Xabi Alonso và Real Madrid đã phải xáo trộn lịch trình trước bán kết vì thời tiết xấu.

Thời tiết xấu ở Palm Beach đã ngăn máy bay chở Real Madrid cất cánh chậm khoảng một giờ so với thời gian khởi hành dự kiến. Sau đó họ còn phải bay vòng quanh Virginia trong 2 giờ trước khi cuối cùng có thể hạ cánh xuống New York. Chương trình truyền hình thể thao của Tây Ban Nha, El Chiringuito thậm chí còn tuyên bố rằng FIFA đã phải can thiệp để đảm bảo máy bay của Real Madrid có thể hạ cánh tại sân bay LaGuardia ở New York.

Các nhà báo đã được thông báo ngay sau thời gian họp báo dự kiến ​​rằng khu vực hỗn hợp và họp báo đều đã bị hủy vì nhóm truyền thông đang chờ đội đến. HLV Alonso đã được lên lịch phát biểu trước trận bán kết với Paris Saint-Germain, cùng với một khu vực hỗn hợp bao gồm sự hiện diện của Thibaut Courtois, Fede Valverde và Jacobo Ramon. Thay vào đó, sau khi rời sân bay, Real Madrid đã di chuyển thẳng đến khách sạn Four Seasons New York Downtown, nơi họ sẽ đóng quân trước trận đấu.

Ở phía bên kia của trận đấu hôm thứ Tư, PSG không bị ảnh hưởng. HLV của PSG, Luis Enrique đã có thể trả lời báo chí theo đúng kế hoạch, vì đội của ông đã đóng quân tại New York trong vài ngày qua. Quyết định chuyển địa điểm đóng quân sớm của PSG có vẻ đã được đền đáp, trong khi Real Madrid đã chọn ở lại trại huấn luyện Miami - nơi họ đã đóng quân kể từ đầu giải đấu - cho đến khi hoàn thành buổi tập vào thứ Ba.

Trước đó, Chelsea là đội đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết FIFA Club World Cup. Tiền đạo tân binh Joao Pedro đã ghi cú đúp bàn thắng ngay trong trận đá chính đầu tiên cho The Blues, giúp đội đánh bại Fluminense 2-0 để vào chung kết, nơi họ sẽ đối đầu PSG hoặc Real Madrid vào Chủ nhật tới.

THANH TUẤN