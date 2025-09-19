Real Madrid muốn duy trì khởi đầu hoàn hảo trước Espanyol

Tân HLV Xabi Alonso đang có khởi đầu như mơ cùng Real Madrid, và ông chắc chắn muốn thành tích hoàn hảo này kéo dài hơn nữa khi có lợi thế sân nhà Santiago Bernabeu trong trận đón tiếp Espanyol vào thứ Bảy tại vòng 5 La Liga.

Real Madrid là đội duy nhất toàn thắng cả 4 trận mở màn La Liga, và sau đó đánh bại Marseille vào thứ Ba để khởi đầu chiến dịch Champions League thuận lợi. HLV Alonso cho biết đây chỉ là khởi đầu và đội bóng của ông vẫn đang tiến bộ. “Chúng tôi đang phát triển, và các cầu thủ đang có được mục tiêu rõ ràng”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh. “Chúng tôi đang đi đúng hướng. Và thành tích của chúng tôi trong ba tháng tới sẽ còn tốt hơn so với hiện tại”.

Người hâm mộ Real Madrid có thể mong đợi sự xoay tua đội hình của Alonso trong trận đấu với Espanyol, khi vị HLV này muốn gây ấn tượng và muốn giữ tất cả các cầu thủ đều hạnh phúc được chơi bóng. Alonso đã cho ngôi sao Vinicius Junior ngồi dự bị trong trận đấu với Marseille nhưng có thể sẽ đưa tiền đạo người Brazil trở lại vào thứ Bảy. “Sẽ có những khoảnh khắc dành cho tất cả mọi người - không ai nên cảm thấy bị xúc phạm khi bị bỏ lại trên ghế dự bị”, Alonso chia sẻ.

Một cầu thủ có khả năng giữ được vị trí của mình là siêu tiền đạo người Pháp, Kylian Mbappe - người đã có 4 bàn thắng tại La Liga, sau đó là 2 quả phạt đền thành công vào lưới Marseille để nâng tổng số bàn thắng cho CLB lên con số 50 kể từ khi đến vào năm 2024. Los Blancos sẽ không có trung vệ Dean Huijsen vì nhận thẻ đỏ trước Real Sociedad cuối tuần trước, tương tự là Trent Alexander-Arnold sau khi anh bị chấn thương gân kheo ở trận đấu đó. Nhưng các tiền vệ ngôi sao Jude Bellingham và Eduardo Camavinga có thể trở lại sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Kylian Mbappe chắc chắn là động lực để Real Madrid kéo dài hơn thành tích hoàn hảo.

Espanyol sẽ mang đến một thử thách lớn cho Real Madrid sau khi họ có khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng. Đội bóng do HLV Manolo Gonzalez dẫn dắt là một trong bốn đội chưa từng nếm mùi thất bại cho đến nay của mùa giải mới. Với những chiến thắng trước Atletico Madrid, Osasuna và Mallorca, cùng trận hòa trước Real Sociedad, đội bóng nhỏ bé xứ Catalan này hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng - cùng 10 điểm với “hàng xóm” Barcelona, và kém 2 điểm so với ngôi đầu của Real Madrid.

Vì vậy, dù Espanyol không thắng tại Santiago Bernabeu kể từ năm 1996 nhưng cầu thủ của họ vẫn đầy tự tin. “Real Madrid là một đội bóng rất khó chơi, đặc biệt là trên sân nhà của họ, nhưng mùa trước chúng tôi đã đánh bại họ ngay tại sân nhà của mình”, tiền đạo Javi Puado của Espanyol chia sẻ. “Tất cả chúng tôi, CLB, người hâm mộ và các cầu thủ, đều đang cùng chung một hướng, và đây có thể là một mùa giải rất tốt. Chúng tôi không vội vàng, bởi vì mới chỉ trải qua 4 trận, nhưng nếu chúng tôi đã chơi tốt cho đến nay, điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể tiếp tục làm tốt”.

Ở một diễn biến quan trọng khác, Barca sẽ tìm cách duy trì áp lực lên Real Madrid khi họ tiếp đón Getafe vào tối Chủ nhật. Đội bóng của HLV Hansi Flick một lần nữa phải chơi trên sân phụ Johan Cruyff, với sức chứa chỉ 6.000 chỗ ngồi, trong khi chờ giấy phép mở cửa lại sân nhà Camp Nou đang cải tổ. Mặc dù vậy, sau khi vừa chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Valencia tại Johan Cruyff vào Chủ nhật vừa qua, tiếp đó giành chiến thắng 2-1 trên sân Newcastle trong trận mở màn Champions League vào thứ Năm, rõ ràng các ngôi sao Barca sẽ không gặp sự bất lợi nào về mặt tâm lý và cảm giác...

THANH TUẤN