Real Madrid năm thứ 4 liên tiếp có lãi

Khả năng Real Madrid chiêu mộ tiền đạo Kylian Mbappe ngay mùa hè này là hoàn toàn có cơ sở sau khi đội chủ sân Santiago Bernabeu tiếp tục công bố tài chính tích cực trong mùa giải vừa qua - với mức thu nhập thậm chí còn cao hơn so với trước dịch Covid-19, và có lãi ròng trong năm thứ 4 liên tiếp.

Trong công bố vào thứ Hai, Real Madrid đã kết thúc năm tài chính 2022-23 với khoản lãi 11,8 triệu euro (13,25 triệu USD). Thu nhập của gã khổng lồ Tây Ban Nha trong mùa giải qua đã vượt qua mức trước dịch Covid-19, ở mức 843 triệu euro - lần đầu tiên vượt quá con số trước dịch là 757 triệu euro, được ghi nhận vào mùa giải 2018-19. Đội bóng 14 lần vô địch châu Âu cũng có lãi ròng trong năm thứ 4 liên tiếp, bất chấp tác động tiêu cực từ Covid-19 và khoản chi lớn để cải sân Santiago Bernabeu - trị giá 893 triệu euro, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023.

Nhưng Real Madrid cho biết lợi nhuận sau thuế năm nay giảm 1 triệu euro so với mùa 2021-22 do chi phí tăng. CLB cũng cho biết doanh thu từ sân vận động, vốn vẫn chưa mở cửa hết công suất, thấp hơn 13% so với mùa giải 2018-19, nhưng thu nhập từ các hoạt động kinh doanh khác tiếp tục tăng. Giá trị tài sản ròng của Real Madrid tính đến ngày 30-6-2023 là 558 triệu euro, trong khi khoản nợ ròng chỉ 46,7 triệu euro.

Năng lực tài chính vững mạnh là lý do đằng sau việc Real Madrid rất nhanh chóng chi 103 triệu euro ban đầu mua tiền vệ Jude Bellingham (có thể tăng lên 133 triệu trong tương lai). Họ cũng được cho rất sẵn sàng chi khoảng 200 triệu nếu siêu tiền đạo Kylian Mbappe và PSG “bật đèn xanh” trên thị trường.

Mùa hè này sân Santiago Bernabeu đã chứng kiến sự ra đi của Eden Hazard, Marco Asensio và đặc biệt là Karim Benzema. Tuy nhiên, HLV Carlo Ancelotti cũng đã thay thế bằng nhiều ngôi sao trẻ như Arda Guler, Brahim Diaz, Fran Garcia hay mượn tiền đạo giàu kinh nghiệm Joselu từ Espanyol.