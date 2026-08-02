Real Madrid ra tối hậu thư cho Vinicius

Theo tờ Marca, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha - Real Madrid đã ra tối hậu thư cho Ngôi sao của Đội tuyển Brazil - Vinicus Jr, qua đó, cho anh này có 2 lựa chọn: Chấp nhận gia hạn hợp đồng theo điều khoản đề xuất hoặc đội bóng sẽ bán anh vào mùa Hè này!

Vinicius trong màu áo Brazil ở World Cup

Ấn phẩm thể thao uy tín của Tây Ban Nha tiết lộ, CLB đã nói rất rõ với người đại diện của cầu thủ rằng, lời đề nghị gia hạn hợp đồng mới nhất chính là: Hoặc Vinicius Jr chấp nhận gia hạn theo các điều khoản CLB đề nghị, hoặc anh sẽ bị mang bán ngay Hè...

“Chấp nhận hay từ chối tùy ý. Sau nhiều tháng đàm phán không có kết quả và bế tắc mà cả 2 đều không chịu nhượng bộ, Real Madrid quyết định hành động. Valdebebas tin rằng là đã đến lúc chấm dứt sự không chắc chắn xung quanh tương lai của Vinicius”.

“Diễn biến mới nhất - với việc CLB Đương kim vô địch của Premier League là Arsenal bày tỏ sự quan tâm và muốn chiêu mộ cầu thủ người Brazil, điều đó chỉ càng củng cố niềm tin của BLĐ Real rằng tình hình này hẳn sẽ không thể nào kéo dài mãi mãi được”.

“CLB đã thông báo với những người thân cận của cầu thủ rằng lời đề nghị mới nhất là cuối cùng. Sẽ không có thêm bất kỳ sự tăng giá nào hay vòng đàm phán nào khác. Lập trường rất rõ ràng: nếu như mà Vinicius chấp nhận, anh ấy sẽ gia hạn hợp đồng”.

“Còn nếu không, Madrid sẽ mở cửa bán anh này ngay vào mùa Hè năm nay, để ngăn việc cầu thủ người Brazil sẽ bước vào năm cuối hợp đồng hiện tại với đội bóng chủ sân Bernabeu và sau đó ra đi tự do (để rồi Real không được hưởng khoản tiền nào cả)”.

“CLB hiện vẫn coi Vinicius là một cầu thủ chủ chốt, việc gia hạn hợp đồng vẫn là ưu tiên hàng đầu. BLĐ hiểu rằng màn trình diễn của anh ấy ở trong những năm gần đây xứng đáng được ghi nhận - bằng một khoản tiền lớn”, tờ Marca viết về vai trò của Vinicius.

“Tuy nhiên, họ cũng có một “giới hạn đỏ” rất rõ ràng: Tuân thủ cấu trúc lương đã được thiết lập trong phòng thay đồ thời gian qua. Madrid sẽ không sẵn sàng thay đổi thang lương vì bất kỳ ai, cho dù là người cầu thủ đó có quan trọng tới đâu đi chăng nữa...”.

“Và nếu cầu thủ chạy cánh này cuối cùng từ chối chuyển nhượng, thì kịch bản về tình hình chuyên môn với anh ta cũng sẽ thay đổi. Sự xuất hiện sắp tới của Diomande - một cầu thủ có khả năng chơi ở cả 2 cánh - sẽ cung cấp cho HLV Mourinho một lựa chọn thay thế đẳng cấp và giảm bớt sự phụ thuộc của ông vào cầu thủ người Brazil”.

“Trong bối cảnh kiểu như thế này, thì việc Vinicius buộc phải ngồi dự bị (nếu không chấp nhận các điều khoản hợp đồng) không còn là điều không thể xảy ra mà trở thành một khả năng rất thực tế nếu tranh chấp hợp đồng có tiếp tục kéo dài”, nguồn tin viết.

Hiện tại, theo nguồn tin nội bộ của Arsenal - HandofArsenal (có 373.500 người theo dõi trên Mạng xã hội X), CLB Đương kim vô địch Premier League đã đạt được thỏa thuận ký kết hợp đồng với lại Vinicius Jr. Qua đó, 2 bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ...

Trong khi đó, tờ Goal loan tin Arsenal đặt mức giá 135 triệu EUR với hy vọng đàm phán mua được Vinicius từ Real Madrid. Theo một nguồn tin khác, CLB thành London sẵn sàng tăng giá lên 145 triệu EUR và cầu thủ này có thể hưởng lương 400 ngàn bảng/tuần.

Đ.Hg.