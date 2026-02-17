Tijjani Reijnders đã cảnh báo Arsenal rằng Man City đang "săn đuổi" trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, khi đã thu hẹp khoảng cách với các đối thủ trong những tuần gần đây.

Reijnders cảnh báo Arsenal rằng Man City đang "săn đuổi" ngôi vô địch

Manchester City hiện đang kém Pháo thủ 4 điểm trên bảng xếp hạng, sau khi giành chiến thắng liên tiếp trước Liverpool và Fulham. Đội bóng của Mikel Arteta đã cho thấy dấu hiệu lo lắng, với trận hòa 1-1 với Brentford hôm thứ Năm là lần thứ tư họ đánh mất điểm trong 6 trận gần đây nhất (3 trận hòa, 1 trận thua).

Hiện tại, siêu máy tính Opta dự đoán Arsenal có 85,3% cơ hội vô địch, trong khi hy vọng của Man City chỉ là 12,8%. Cơ hội vô địch của Arsenal chắc chắn sẽ giảm nếu họ không thắng được đội cuối bảng Wolves vào thứ Tư, trong khi trận derby Bắc London tiếp theo là với Tottenham vào Chủ nhật. Họ cũng còn phải đối đầu với Man City tại sân Etihad ở vòng đấu thứ 33.

Và Reijnders dự đoán đội bóng của Pep Guardiola sẽ gây nhiều áp lực trong những tuần tới. Phát biểu sau chiến thắng 2-0 trước Salford City tại FA Cup hôm thứ Bảy, tiền vệ này cho biết: "Tâm trạng rất tốt, nhưng trước đó cũng đã tốt rồi. Tất nhiên, chúng tôi cũng đã đánh mất một số điểm nhưng điều đó tốt và chúng tôi đang nỗ lực hết mình. Tất nhiên chúng ta phải chờ xem, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra?".

Đến từ AC Milan với bản hợp đồng trị giá ban đầu 46,3 triệu bảng (55 triệu euro) hồi tháng 6 năm ngoái, Reijnders đã ghi 5 bàn và có 2 pha kiến ​​tạo ở Premier League, trong khi việc tung ra 294 đường chuyền thành công vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương, giúp anh đứng vào hàng thứ sáu trong đội hình Man City mùa này.

Khi được hỏi về cảm nhận trong mùa giải đầu tiên ở Anh, cầu thủ người Hà Lan cho biết: "May mắn là tôi đã được chơi nhiều trận và HLV cũng cho tôi thời gian để thích nghi, nhưng tôi thực sự thích điều đó. Tôi thích Premier League và đặc biệt là tôi thích đội bóng mà tôi đang thi đấu hiện tại".

HOÀNG HÀ