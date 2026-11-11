Sân Thống Nhất, CLB Phú Thọ sẵn sàng cho ngày hội lớn

Ngày 11-11, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng đoàn công tác ngành thể thao thành phố đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại sân vận động Thống Nhất và CLB Phú Thọ, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đoàn công tác thăm và động viên đội tuyển quần vợt TPHCM. Ảnh: Phúc Lê

Đây là 2 địa điểm thi đấu trọng điểm, giữ vai trò quan trọng trong chương trình tranh tài của đại hội. Theo kế hoạch, sân vận động Thống Nhất (phường Diên Hồng) sẽ là nơi diễn ra các nội dung thi đấu môn điền kinh, trong khi CLB Phú Thọ (phường Phú Thọ) đăng cai tổ chức các môn bơi, lặn và quần vợt.

Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục nâng cấp, sửa chữa và hoàn thiện cơ sở vật chất đang được triển khai khẩn trương. Từ mặt sân, khu khán đài, hệ thống trang thiết bị chuyên môn đến các khu vực phục vụ VĐV, trọng tài và khán giả đều được rà soát kỹ lưỡng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn tổ chức thi đấu chuyên nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khảo sát tại khu vực hồ bơi CLB Phú Thọ. Ảnh: Phúc Lê

Dịp này, đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát các khu vực thi đấu, nắm bắt tiến độ thực hiện những hạng mục cuối cùng trước khi đại hội chính thức khởi tranh. Qua đánh giá sơ bộ, công tác chuẩn bị cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, cho thấy sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị liên quan.

Không chỉ quan tâm đến hạ tầng phục vụ thi đấu, lãnh đạo thành phố còn dành thời gian gặp gỡ, động viên đội ngũ cán bộ, viên chức đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành và phục vụ tổ chức đại hội. Đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm các hoạt động chuyên môn diễn ra thông suốt, an toàn và hiệu quả.

Tại CLB Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã đến thăm sân tập của Đội tuyển quần vợt TPHCM. Tại đây, đồng chí đã thăm hỏi, động viên các HLV và VĐV đang tích cực chuẩn bị cho đại hội. Những lời động viên kịp thời từ lãnh đạo thành phố đã tiếp thêm động lực để các tuyển thủ nỗ lực rèn luyện, nâng cao chuyên môn, sẵn sàng bước vào tranh tài với quyết tâm giành thành tích cao nhất cho đoàn thể thao thành phố.

Đoàn công tác thăm hỏi và trao quà cảm ơn đội ngũ kỹ sư, công nhân tại sân vận động Thống Nhất. Ảnh: Phúc Lê

Trao quà cho đội ngũ kỹ sư, công nhân tại CLB Phú Thọ. Ảnh: Phúc Lê

Bên cạnh việc quan tâm đến lực lượng vận động viên, lãnh đạo thành phố cũng trực tiếp thăm hỏi và trao quà cảm ơn đội ngũ kỹ sư, công nhân đang ngày đêm làm việc trên công trường. Đây là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những đóng góp thầm lặng của lực lượng lao động, những người đang góp phần hoàn thiện diện mạo khang trang cho các công trình phục vụ đại hội.

NGUYỄN ANH