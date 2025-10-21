Sau Indonesia, đến lượt đội tuyển Thái Lan thay HLV trưởng

Chỉ 5 ngày sau khi Indonesia chia tay HLV Patrick Kluivert, đến lượt đội tuyển Thái Lan trở thành cái tên tiếp theo ở làng cầu khu vực thay đổi vị trí “thuyền trưởng”.

Đội tuyển Thái Lan kết thúc hợp đồng với HLV Masatada Ishii. ẢNH: FAT

Chiều 21-10, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Masatada Ishii, người đã có gần 2 năm dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Động thái này được đưa ra ngay trước loạt trận FIFA Days tháng 11-2025, khi "Voi chiến" sẽ lần lượt đối đầu đội tuyển Singapore và Sri Lanka tại vòng loại Asian Cup 2027.

Theo thông báo từ FAT, lý do chia tay là do “định hướng làm việc và chiến lược phát triển đội tuyển không còn phù hợp”. Dù đã mang đến sự kỷ luật và ổn định bước đầu cho đội tuyển Thái Lan kể từ thời điểm nhậm chức vào tháng 12-2023, HLV Masatada Ishii không thể giúp toàn đội duy trì được phong độ thuyết phục trong thời gian gần đây.

Nhà cầm quân người Nhật Bản đã cùng “Voi chiến” trải qua 30 trận, giành 16 chiến thắng (tỷ lệ thắng 53%). Trong đó có thất bại trước đội tuyển Việt Nam tại trận chung kết ASEAN Cup 2024. Danh hiệu duy nhất mà ông Ishii có được là Cúp Nhà vua Thái Lan năm 2024, nhưng lại không thể bảo vệ thành công danh hiệu này ở mùa giải năm nay.

Việc HLV Masatada Ishii bị FAT chấm dứt hợp đồng đi ngược với kỳ vọng, bởi khi nhậm chức, ông thầy người Nhật Bản sở hữu bản CV đầy ấn tượng, với đỉnh cao là việc đưa CLB Kashima Antlers giành ngôi á quân tại Cúp các CLB thế giới năm 2016.

FAT khẳng định sẽ sớm công bố tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan để đảm bảo công tác chuẩn bị cho các trận đấu trong tháng 11 tới.

Chỉ 5 ngày trước đó, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã chia tay HLV người Hà Lan Patrick Kluivert cùng đội ngũ trợ lý, sau khi đội tuyển Indonesia không thể giành vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026.

Như vậy, chỉ trong vòng một tuần lễ, bóng đá Đông Nam Á đã chứng kiến hai sự thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện ở hai đội tuyển mạnh là Thái Lan và Indonesia. Điều này cho thấy áp lực thành tích ngày càng lớn của làng cầu khu vực trong hành trình vươn ra “biển lớn” châu Á.

HỮU THÀNH