Sau tiếng la hét, người đàn ông ôm ngực ra khỏi phòng trọ rồi gục tử vong

Ngày 30-8, Công an quận 8 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Trước đó, tối 29-8, người dân sống ở hẻm 210 đường An Dương Vương (phường 16, quận 8, TPHCM) nghe tiếng la hét phát ra từ một nhà trọ cuối hẻm. Mọi người ra xem thì nhìn thấy ông P. (57 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) ôm ngực đi ra khỏi căn phòng rồi gục xuống lối đi.

Cùng lúc này, ông N. (50 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) tay cầm con dao chạy ra khỏi phòng trọ.

Người dân kiểm tra, phát hiện ông P. tử vong nên báo công an.

Nhận tin, công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đưa nghi can là ông N. về trụ sở làm việc. Qua khám nghiệm, ông P. tử vong do nhiều vết đâm.

Người dân cho biết, ông N. và ông P. làm bảo vệ cho một chung cư ở quận 8. Một tuần gần đây, ông N. không đi làm mà ở nhà ăn nhậu. Hôm xảy ra vụ việc, ông P. trách ông N. không đi làm mà ăn nhậu làm phiền người khác. Sau đó, 2 người xảy ra cự cãi, dẫn tới án mạng.