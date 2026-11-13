Scaloni dẫn dắt đội tuyển Argentina đến năm 2030

HLV Lionel Scaloni đã đồng ý tiếp tục đảm nhiệm vai trò dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina cho đến sau kỳ World Cup 2030, qua đó chấm dứt những nghi ngại từng xuất hiện kể từ sau thất bại trong trận chung kết World Cup năm nay.

HLV Lionel Scaloni với đỉnh cao danh hiệu World Cup 2022. Ảnh: THX

Quyết định gia hạn hợp đồng của Lionel Scaloni được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) Claudio Tapia công bố trong một buổi họp báo cùng nhà cầm quân 48 tuổi này. Chủ tịch Tapia cho biết, khi hợp đồng mới kết thúc sau kỳ World Cup tại 3 quốc gia đăng cai chính Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco, Scaloni sẽ trở thành nhà cầm quân dẫn dắt Argentina qua nhiều kỳ World Cup nhất trong lịch sử.

“Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và thảo luận cùng ban huấn luyện cũng như những người thân cận, chúng tôi quyết định rằng tiếp tục đồng hành là lựa chọn tốt nhất. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận rất nhanh chóng”, Scaloni chia sẻ.

Trước đó, Scaloni từng bỏ ngỏ về tương lai của mình tại đội tuyển sau trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 đầy căng thẳng vào ngày 19-7 tại New Jersey (Mỹ).

Sự hoài nghi tiếp tục khi Lionel Messi - ngôi sao sáng nhất của đội tuyển trong suốt 20 năm qua - chính thức chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế vào tháng trước. Nhưng cuối cùng, cựu tiền vệ này đã đưa ra quyết định sẵn sàng chấp nhận thách thức mới, với khẳng định ông vẫn tràn đầy nhiệt huyết như ngày đầu tiên.

Scaloni đã gắn bó với cương vị HLV trưởng đội tuyển Argentina được 8 năm, kể từ khi tiếp quản đội vào tháng 9-2018. Đó là thời điểm Albiceleste vừa trải qua một kỳ World Cup đầy thất vọng tại Nga, nơi họ bị loại ngay từ vòng 16 đội. Scaloni đã tiếp nhận một trong những vị trí danh giá nhất của bóng đá thế giới mà không hề có kinh nghiệm huấn luyện trước đó, rồi xây dựng nên một tập thể được đánh giá là xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Argentina.

Ông đã đưa Albiceleste lên ngôi vô địch tại World Cup Qatar 2022, cũng như giành ngôi á quân tại kỳ giải năm 2026 tại Bắc Mỹ trong mùa hè vừa qua. Ông còn dẫn dắt Argentina giành 2 danh hiệu Copa America vào các năm 2021 và 2024.

Giờ đây, Scaloni đối mặt với thử thách đưa đội tuyển Argentina tiến về phía trước mà không còn sự đồng hành của siêu sao Messi, người hiện đã 39 tuổi. “Một dự án mới bắt đầu từ bây giờ”, Scaloni nói. “Một giai đoạn quan trọng trong lộ trình của chúng tôi bắt đầu từ đây; chúng tôi sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ đang nỗ lực vươn lên. Chúng ta cần sự kiên nhẫn - họ sở hữu tiềm năng to lớn, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ khả năng để tạo ra những đóng góp như cách mà Messi, Angel Di Maria hay Nicolas Otamendi từng thể hiện”.

Các tiền vệ trẻ như Nicolas Paz, Franco Mastantuono và Valentin Barco, cùng với các tiền đạo Matias Soule và Gianluca Prestianni hứa hẹn sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong thời gian tới. “Những cầu thủ trẻ này rất cần sự thấu hiểu từ tất cả mọi người”, Scaloni nói thêm.

Ông cũng xác nhận rằng sẽ không có ai khoác lên mình chiếc áo số 10 huyền thoại của Messi trong các trận giao hữu sắp tới với Uruguay và Costa Rica - những trận đấu đầu tiên của Albiceleste kể từ khi siêu sao này chính thức chia tay đội tuyển.

LINH SƠN