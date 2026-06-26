Senegal trước trận đấu “sống còn” với Iraq

Hai trận đấu, hai thất bại. Nhưng với Senegal, thảm họa tại World Cup 2026 không chỉ đến từ những sai lầm trên sân cỏ. Nó bắt nguồn từ một cuộc khủng hoảng lòng tin ngay trong nội bộ, một màn kịch của những sai lầm từ hành lang phòng thay đồ đến văn phòng Liên đoàn bóng đá. Và giờ đây, trong cuộc chiến cuối cùng với Iraq, họ không chỉ chiến đấu để níu giữ hy vọng mong manh, mà còn để cứu vãn thể diện của một nền bóng đá đang trên bờ vực sụp đổ.

Những rắc rối ngầm trước giờ bóng lăn

Ngay từ trước khi giải đấu bắt đầu, "Những chú sư tử" đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng. HLV trưởng Pape Thiaw đã làm việc không có hợp đồng kể từ tháng Hai và bị nợ lương suốt 5 tháng. Ông đã từ chối lên đường sang Mỹ dự World Cup cho đến khi Tổng thống Senegal can thiệp. "Đó không phải là vấn đề tiền bạc, mà là nguyên tắc và sự tôn trọng," Thiaw nhấn mạnh.

Không khí căng thẳng bao trùm cả khách sạn Hyatt Regency của đội ở New Jersey, khi các cầu thủ và ban huấn luyện không hài lòng với sự chậm trễ trong chi trả tiền thưởng từ chính phủ. Ngay cả những vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt như suất ăn, chỗ ở của đội cũng trở thành điểm nóng bức xúc. Sự hỗn loạn trong quản lý của Liên đoàn bóng đá Senegal (FSF) còn thể hiện qua việc phân bổ vé: chỉ 400 vé được dành cho người hâm mộ từ xa, trong khi nhiều người cho rằng FSF vẫn còn nắm giữ số lượng lớn. Cựu chủ tịch FSF, Augustin Senghor, đã chỉ trích cách điều hành của ban lãnh đạo mới: "Chúng tôi được hỏi tại sao lại có nhiều vấn đề với đội bóng đến vậy, vì điều này chưa từng xảy ra trong thời của tôi" .

Nỗi buồn trên sân cỏ

Sự hỗn loạn ngoài đời đã phản ánh rõ nét trên sân. Hàng thủ Senegal đã thi đấu một cách thảm họa. Trung vệ trụ cột Kalidou Koulibaly không có được thể lực tốt nhất sau chấn thương và đã thừa nhận: "Mọi quả bóng tôi chạm vào đều sai. Tôi đã mắc rất nhiều sai lầm. Thật không may, vì thua một trận đấu theo cách này là một sự xấu hổ thực sự, đặc biệt là tại World Cup" . Sự mất ổn định nơi hàng thủ khiến họ thủng lưới tới 5 bàn sau hai trận, và thủ môn số một Edouard Mendy dính chấn thương đầu gối khiến hàng thủ càng thêm mong manh.

Sự mờ nhạt của những ngôi sao tấn công càng làm tình hình thêm tồi tệ. Sadio Mané, biểu tượng của bóng đá Senegal, đã thi đấu không có điểm nhấn và đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Trong khi đó, HLV Thiaw bị chỉ trích vì không trao cơ hội cho những tài năng trẻ như Pape Matar Sarr, và các quyết định chiến thuật cũng gây ra nhiều tranh cãi.

Senegal (0 điểm, hiệu số -3) giờ đây đang đứng trước bờ vực bị loại. Họ phải đánh bại Iraq ở lượt cuối, và thắng với cách biệt càng lớn càng tốt để hy vọng lọt vào top 8 đội thứ ba xuất sắc nhất. Siêu máy tính Opta dự báo Senegal có 77,2% cơ hội thắng trận này, trong khi Iraq chỉ có 8,6% .

Một chiến thắng đậm đà (từ 2 bàn trở lên) không chỉ giúp Senegal thắp lại hy vọng, mà còn có thể gián tiếp đẩy Hàn Quốc, Scotland (đang cùng 3 điểm) đến gần hơn với nguy cơ bị loại. Thất bại, hoặc một chiến thắng không đủ đậm, sẽ chấm dứt giấc mơ World Cup của họ, và có thể đánh dấu sự kết thúc sớm cho triều đại HLV Thiaw chỉ sau 18 tháng hỗn loạn. Trong khi đó, Iraq cũng sẽ chiến đấu hết mình để có một kết thúc đẹp, dù cơ hội đi tiếp gần như bằng không (6 điểm, hiệu số -6).

HỒ VIỆT