Mua nhà để ở làm “nóng” ngân hàng

Đẩy mạnh cho vay nhu cầu thật

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có nhiều chỉ đạo thúc đẩy tín dụng, hỗ trợ tín dụng bất động sản (BĐS), trong đó có cho vay BĐS với khách hàng cá nhân. Do đó, không chỉ lĩnh vực kinh doanh BĐS, nhiều ngân hàng cũng mạnh tay giảm lãi suất cho vay với khách hàng cá nhân. Hiện nhiều ngân hàng có mức lãi suất từ 5%-7%/năm trong thời gian ưu đãi 2-5 năm.

Chị Lê Huyền (ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) cho biết, với 2 tỷ đồng tiết kiệm vừa đáo hạn ở mức lãi suất 3,5%/năm, chị quyết định rút ra để mua căn hộ 52m2 tại đường Nguyễn Thanh Sơn (TP Thủ Đức) với giá 3,8 tỷ đồng, đang có hợp đồng thuê 15 triệu đồng/tháng. Chị Huyền vay 1,8 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi 6,9%/năm trong 2 năm đầu tiên, sau đó cộng biên độ lãi suất tăng thêm 2,8%-3%. “Chi phí trả lãi thời gian đầu khoảng 12 triệu đồng/tháng. Như vậy, tiền cho thuê nhà có thể trang trải được lãi vay. Mỗi tháng tôi bù khoảng 15 triệu đồng để trả thêm tiền gốc nên cũng nhẹ nhàng”, chị Huyền nói.

Trong khi đó, anh Hưng Vượng (đang thuê nhà tại quận 7, TPHCM) cho biết, vợ chồng anh quyết định mua căn hộ 60m2 tại dự án ở đại lộ Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) giá khoảng 3,1 tỷ đồng. Mặc dù được vay đến 70% nhưng anh chỉ vay khoảng 1 tỷ đồng, được 2 năm đầu không trả gốc mà chỉ trả cố định 1%/năm. “Do mua nhanh nên được chiết khấu khoảng 200 triệu đồng, tính ra căn hộ còn khoảng 2,9 tỷ đồng. Đến tháng 6-2024 nhận nhà, tiết kiệm được 12 triệu đồng/tháng tiền thuê, gom đó dành trả lãi và trả tiền nhà sau này. Ngân hàng cho biết, sau 2 năm ân hạn, lãi suất thả nổi khoảng 10%/năm so với năm trước ở mức 11%-12%/năm thì vợ chồng vẫn kham được”, anh Vượng chia sẻ.

Dữ liệu của Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) cho thấy, trong quý 1-2024 có khoảng 6.200 giao dịch, tăng 8% so với quý 4-2023 và gấp đôi cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nhiều giao dịch ở phân khúc chung cư, nhà phố. Còn tại đại hội cổ đông mới đây, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng Giám đốc Sacombank, cho biết, hiện dư nợ BĐS của Sacombank khoảng 100.000 tỷ đồng, chiếm 20% tổng dư nợ cho vay, nhưng phần lớn là cho vay BĐS cá nhân, còn dư nợ cho vay BĐS dự án chỉ có 9.000 tỷ đồng. Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB, cũng cho biết, ngân hàng không tập trung cho vay các nhà phát triển BĐS mà chỉ cho cá nhân vay tiền mua nhà - đất. Cho vay mua nhà ở mức dưới 22% trên tổng dư nợ của ACB và nợ xấu chỉ ở mức khoảng 1%...

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM: Tổng dư nợ tín dụng BĐS tại TPHCM gần 982.000 tỷ đồng

Tại TPHCM, đến cuối tháng 4-2024, tổng dư nợ tín dụng BĐS trên địa bàn đạt gần 982.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 33% so với cả nước và tăng 1,61% so với cuối năm 2023; cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung trên địa bàn ở mức 1,31% và chiếm 27% so với tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn. Tín dụng BĐS tại TPHCM tăng trưởng gắn liền với những chuyển biến tích cực hơn từ thị trường này và phản ánh xu hướng tăng trưởng qua từng tháng, trong đó, tháng 4-2024 tăng 1,15% - tăng trưởng cao nhất trong 4 tháng đầu năm.

TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV: Thời điểm tốt để cân nhắc mua nhà để ở

Từ cuối năm 2023 đến nay, thị trường BĐS ghi nhận hàng loạt dự án cũ được tái khởi động và những dự án mới được mở bán. Thêm vào đó, các chủ đầu tư dự án và các ngân hàng nỗ lực đưa ra nhiều chính sách kích cầu đã kích thích nhu cầu vốn của cá nhân vay mua nhà để ở, từ đó thúc đẩy tăng trưởng của thị trường BĐS. Lãi suất cho vay đang giảm về mức hợp lý hơn so với giữa năm 2023, giá BĐS ở phân khúc phù hợp cũng đang ở mức hợp lý nên đây là thời điểm thích hợp để khách hàng cá nhân tận dụng những thuận lợi để vay vốn mua nhà, căn hộ để ở hoặc cho thuê.

Nhu cầu mua nhà để ở luôn rất cao, với mức lãi suất thấp sẽ kích cầu tín dụng ở mảng này. Do đó, các doanh nghiệp ngoài cơ cấu lại hoạt động, sản phẩm, thị trường, dự án, danh mục đầu tư thì cần quyết liệt hơn trong cơ cấu giá, giảm giá bán BĐS để tăng sức cầu. Về phía các ngân hàng cũng đẩy mạnh cho cá nhân vay mua nhà ở, thay vì tập trung hỗ trợ vốn cho các chủ đầu tư BĐS.