Phá đường dây ma túy qua mạng liên tỉnh

Bằng nghiệp vụ, Công an đã triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua mạng liên tỉnh, thu giữ lượng lớn cần sa trị giá hơn 7,5 tỷ đồng…

Ngày 15-6, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an các tỉnh, thành: Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Bình, Bình Dương, Hà Nội và các phòng nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua mạng liên tỉnh, thành.

Trước đó, các đơn vị phát hiện một đường dây mua bán cần sa hoạt động theo phương thức mới, tinh vi do Nguyễn Phi Cơ (sinh năm 1995, ngụ quận Bình Tân) cầm đầu. Nhóm này lợi dụng không gian mạng mua bán trái phép chất ma túy với quy mô cả nước.

Đặc biệt, đường dây này được tổ chức hết sức chặt chẽ, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Các đối tượng trong đường dây và khách hàng không biết mặt nhau, chỉ liên lạc qua các hội nhóm trên ứng dụng Telegram, Viber. Việc mua bán thông qua chuyển khoản ngân hàng, dịch vụ chuyển phát nhanh.

Tang vật thu giữ

Sau một thời gian dài đeo bám, ngày 11 và 12-6, các đơn vị đã đồng loạt ập vào nhiều địa điểm ở TPHCM, Bình Dương, Quảng Nam, Quảng Bình… bắt giữ 11 đối tượng. Khám xét các kho hàng, công an thu giữ lượng lớn cần sa đang được nhóm chuẩn bị đưa đi tiêu thụ; hơn 7,5 tỷ đồng cùng nhiều thiết bị điện tử.

TRUNG DŨNG