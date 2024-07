Rủ rê HLV đối phương thi đấu tiêu cực, HLV đội U16 nữ Thái Nguyên bị kỷ luật nặng

Theo báo cáo của CLB U16 nữ TPHCM, trong quá trình tham dự giải Vô địch U16 nữ quốc gia 2024, HLV trưởng CLB bóng đá U16 nữ TPHCM đã được HLV trưởng CLB bóng đá U16 nữ Thái Nguyên đề nghị chỉ đạo các cầu thủ đá dưới sức nhằm giúp CLB bóng đá nữ U16 Thái Nguyên giành chiến thắng (2-0) trong trận đấu ngày 21-7-2024. Tuy nhiên, HLV trưởng CLB U16 nữ TPHCM đã từ chối lời đề nghị và báo cáo lên VFF.

Trận đấu ngày 21-7, CLB U16 nữ TPHCM đã hòa CLB U16 nữ Thái Nguyên với tỷ số 1-1. Điều đáng lên án, khi không đạt được thỏa thuận, tối 21-7-2024, HLV đội U16 nữ Thái Nguyên đã nhắn tin xúc phạm, thậm chí đe dọa HLV trưởng U16 nữ TPHCM.

Xét thấy tính chất của sự việc có chiều hướng phức tạp, ngày 23 và ngày 24-7-2024, các Ban chức năng của VFF đã gặp và làm việc với các bên liên quan, đồng thời mời Cục cảnh sát hình sự tham dự. Tại cuộc họp, HLV trưởng CLB U16 nữ Thái Nguyên đã thừa nhận việc đề nghị HLV trưởng CLB U16 nữ TPHCM đá dưới sức để U16 nữ Thái Nguyên có thể giành chiến thắng 2-0 nhưng bị từ chối và sau đó có nhắn tin xúc phạm, đe dọa…

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Nhật, Huấn luyện viên trưởng của đội U16 nữ Thái Nguyên bị phạt 5 triệu đồng và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN quản lý, tổ chức 12 tháng do có ý định làm sai lệch kết quả trận đấu giữa đội Thái Nguyên và đội TPHCM, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của giải đấu nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Ông Dương Nghiệp Khôi – Tổng thư ký VFF cho biết toàn bộ hồ sơ đã được Ban phòng chống tiêu cực trong bóng đá của VFF chuyển tới Ban Kỷ luật VFF để có quyết định xử phạt. Ông Dương Nghiệp Khôi khẳng định VFF đã, đang và tiếp tục kiên quyết xử lý, loại trừ các dấu hiệu, hành vi tiêu cực để đảm bảo xây dựng nền bóng đá phát triển bền vững, trong sạch.

Trong nhiều năm qua, VFF và Cục Cảnh sát hình sự (C02) – Bộ Công An đã có sự phối hợp rất chặt chẽ trong công tác phòng chống tiêu cực, đảm bảo an ninh, an toàn tại các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức và điều hành, qua đó đã góp phần quan trọng trong nỗ lực xây dựng một nền bóng đá phát triển bền vững, tạo nên sân chơi lành mạnh, giàu tính cạnh tranh và cống hiến, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của khán giả trong và ngoài nước.