Đồng ý trích 85% tiền xử phạt giao thông cho Bộ Công an chi công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Quốc hội giao Chính phủ bố trí chi thường xuyên lĩnh vực các hoạt động kinh tế 5.307 tỷ đồng, tương ứng 85% nguồn thu xử phạt hành chính trật tự an toàn giao thông đường bộ đã thực nộp ngân sách nhà nước năm 2023 cho Bộ Công an. Kinh phí này nhằm chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.