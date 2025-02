Doanh nghiệp Anh đua nhau bán vàng sang Mỹ

Vàng thỏi lưu trữ tại Ngân hàng Trung ương Anh. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Theo CNN, một viên chức cho biết, số lượng người đến Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) để rút vàng thỏi rất đông vì khách hàng chạy đua đưa vàng tới Mỹ bán do giá vàng ở đó tăng vọt. Vàng đã trở nên có giá trị hơn ở Mỹ so với các nơi khác trên thế giới vì các nhà giao dịch lo ngại nguồn cung sẽ giảm mạnh khi các mức thuế toàn diện do Tổng thống Trump áp đặt khiến việc nhập khẩu kim loại này trở nên đắt đỏ hơn.

Theo ông Dave Ramsden, Phó Thống đốc phụ trách thị trường và ngân hàng tại BoE, thị trường vàng của Mỹ đã được giao dịch ở mức cao hơn so với thị trường London. Ông nói thêm rằng, những người sở hữu các thỏi vàng trong hầm ngầm của BoE đã “tìm cách tận dụng mức chênh lệch giá đó”. Do đó, BoE, nơi có lượng vàng dự trữ lớn thứ hai trên thế giới, đã chứng kiến ​​nhu cầu rút vàng mạnh mẽ. BoE chỉ đứng sau Cục dự trữ liên bang New York, đang quản lý hơn 400.000 thỏi vàng trị giá hàng tỷ bảng Anh.

Giá vàng đã tăng trong những tuần gần đây do các nhà đầu tư muốn dự trữ an toàn trước lo ngại về kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bên cạnh đó, cuộc xung đột ở Ukraine và căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông cũng đang thúc đẩy nhu cầu về kim loại này.

KHÁNH MINH