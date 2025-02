Gã đàn ông người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt 20 tỷ đồng

Chiều 20-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố bị can, tạm giam Joshua Dung-Huu (57 tuổi, quốc tịch Mỹ, hiện ở TP Thủ Đức, TPHCM) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Joshua Dung-Huu đã lừa đảo nhiều người dân và doanh nghiệp

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 10-2020, qua mối quan hệ, 3 ngư dân có 9 tàu cá bị Cảnh sát biển Indonesia bắt giữ tìm đến Joshua Dung-Huu nhờ giúp đỡ.

Khi gặp 1 người dân tại Hậu Giang, Joshua Dung-Huu đưa ra thông tin gian dối là mình đang làm ăn ở Indonesia, có mối quan hệ với nhiều quan chức nước Indonesia, có thể giúp đưa tàu bị bắt về Việt Nam với giá 1 tỷ đồng mỗi chiếc.

Joshua Dung-Huu đã cố tình cho ngư dân nói trên thấy đang gọi điện nói chuyện bằng tiếng Anh với một người nước ngoài. Tin tưởng, 3 người dân có tàu cá bị bắt đã gom tiền, nhiều lần chuyển cho Joshua Dung-Huu nhờ giúp đỡ. Đến khi bị bắt, người đàn ông này đã chiếm đoạt số tiền hơn 9,4 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện năm 2019 và 2020, Joshua Dung-Huu còn đưa ra tin giả về việc biết công ty ở Singapore có dầu cần bán để lừa một công ty ở TPHCM ký kết hợp đồng mua bán; qua đó chiếm đoạt của doanh nghiệp này 6,8 tỷ đồng...

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang phát hiện Joshua Dung-Huu mở nhiều công ty ở TPHCM, TP Cần Thơ, Sóc Trăng; thuê người đứng tên đại diện theo pháp luật nhưng mọi hoạt động của các công ty đều do bị can này chỉ đạo, điều hành.

VĨNH TƯỜNG