Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Tổng hợp Đồng Nai: Nắm bắt thị trường - Tăng trưởng bền vững

Hơn 40 năm qua, Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Đồng Nai không ngừng nỗ lực, thích ứng điều kiện thị trường, tăng trưởng vững vàng, giữ vững chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm, góp phần tích cực vào sự đổi mới, hiện đại đô thị của Đồng Nai và cả nước. Hơn 40 năm qua, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai không ngừng nỗ lực, thích ứng điều kiện thị trường, tăng trưởng vững vàng, giữ vững chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm, góp phần tích cực vào sự đổi mới, hiện đại đô thị của Đồng Nai và cả nước.

Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch

Thực hiện theo Công văn số 10911/BTC-TCNH ngày 24-10-2022 của Bộ Tài chính doanh số phát hành vé số truyền thống của Công ty 9 tháng đầu năm 2024 là 120 tỷ đồng/1 kỳ vé, Công văn số 14262/BTC-TCNH ngày 27-12-2023 của Bộ Tài chính về việc tăng doanh số phát hành 04 kỳ vé xuân Giáp Thìn năm 2024 mỗi kỳ tăng thêm 20 tỷ đồng và Công văn số 8939/BTC-TCNH ngày 23-08-2024 của Bộ Tài chính doanh số phát hành vé số truyền thống của Công ty từ tháng 10-024 là 130 tỷ đồng/1 kỳ vé.

Căn cứ chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh UBND tỉnh giao năm 2024, ngay từ đầu năm Công ty đã tích cực triển khai thực hiện công tác phát hành vé số truyền thống, xổ số tự chọn lô tô thủ công, vé số cào và hỗ trợ chăm sóc khách hàng đại lý,... Kết quả đạt được cả năm 2024 với tổng doanh thu là 5.205 tỷ đồng, đạt 102,04% so với kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế là 705 tỷ đồng, đạt 102,49% so với kế hoạch năm, nộp ngân sách nhà nước là 1.956 tỷ đồng, đạt 100,20% so kế hoạch.

Những giải pháp bám sát thị trường

Để đạt được mức tăng trưởng ổn định trong điều kiện thị trường không ngừng đổi mới, việc bám sát thị trường với những giải pháp, định hướng được Công ty thường xuyên cập nhật cụ thể như: tiếp thu các phản ánh của đại lý để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện cho đại lý kinh doanh hiệu quả nhất.

Đồng thời, kết hợp các hoạt động khuyến khích, tương trợ đến những cánh tay nối dài của đại lý, những người bán vé số như: phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai tặng quà cho những người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tặng 30.000 bao lì xì cho bà con đại lý và người bán dạo, tặng hàng chục ngàn cuốn lịch, hàng ngàn đôi dép cho đại lý.

Ông Nguyễn Công Đức-Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Đồng Nai phát biểu tại Hội nghị tổng kết khách hàng năm 2024 vừa tổ chức ngày 25-3-2025

Đặc biệt, hàng năm, Hội nghị tổng kết khách hàng không chỉ là dịp đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và trao đổi thông tin định hướng cho các hoạt động kinh doanh năm 2025, mà còn là ngày hội ý nghĩa, tôn vinh, khen thưởng các đại lý có thành tích xuất sắc trong tiêu thụ vé số Đồng Nai năm 2024.





Cùng với xu hướng chuyển đổi số, Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn công nghệ và các công ty in vé số chuẩn bị thực hiện in mã QR lên từng vé số để quản lý tờ vé từ khâu phát hành đến trả thưởng, chống nạn làm giả vé số để lãnh thưởng.

Nét văn hóa chung tay cùng cộng đồng

Ông Nguyễn Công Đức-Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Đồng Nai tận tay trao quà đến người bán vé dạo nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025 vừa qua

Trong nhiều năm qua, với định hướng trong phát triển kinh doanh song hành cùng phát triển cộng đồng với các chương trình xã hội. Riêng trong năm 2024, Công ty cũng đã trích một phần chi phí của doanh nghiệp vào công tác xã hội với tổng số tiền 10,446 tỷ đồng.

Cụ thể là các chương trình như: tài trợ kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành với số tiền hơn 7 tỷ đồng, tài trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2024 tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận với tổng số tiền 1 tỷ đồng, tặng 2.000 phần quà tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với tổng giá trị 1 tỷ đồng, trong đó, có 250 phần quà cho người nghèo tại thành phố Biên Hoà, tài trợ 100 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Cặp nến yêu thương” của tỉnh Đoàn Đồng Nai với tổng số tiền 240 triệu đồng, hỗ trợ 300 suất học bổng cho trẻ em nghèo trong chương trình “ Ươm mầm ước mơ” với tổng số tiền 300 triệu đồng, trao 200 suất học bổng cho Hội Liên hiệp thanh niên Biên Hoà với tổng số tiền 200 triệu đồng… cùng nhiều chương trình ý nghĩa.

UBND Tỉnh Đồng Nai trao bằng khen đến các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2024

Với những đà hoàn thành kế hoạch năm 2024, ngay từ những tháng đầu năm 2025, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp đã có những định hướng cụ thể phát huy thế mạnh, triển khai thực hiện các giải pháp để hướng tới hoàn thành mục tiêu năm 2025, tích cực khai thác doanh thu, tiết kiệm chi phí để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu xổ số kiến thiết mà Bộ Tài chính giao cho tỉnh.

HỒNG MINH-SÔNG HƯƠNG