Áp thấp nóng xuất hiện, Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng

Chiều 3-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát cảnh báo một vùng áp thấp phía Tây đang có xu hướng mở rộng nhanh về phía Đông, gây ra tình trạng nắng nóng cục bộ ở một số khu vực, đặc biệt tại Trung bộ và Bắc bộ nước ta.

Dự báo ngày 4-5, khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Quảng Ngãi sẽ tăng thêm tình trạng nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động 55-60%.

Cháy rừng ngày 2-5 tại khu di tích lịch sử Bàu Sen. Ảnh theo Báo PL TPHCM

Sang ngày 5-5, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 50-55%.

Đồng thời, từ ngày 4-5, khu vực Bắc bộ cũng sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ với mức nhiệt có thể vượt ngưỡng 35 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo tình trạng nắng nóng ở Trung bộ nhiều khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Do nền nhiệt cao, đây là khu vực thường khô nóng nên nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn cao, nhất là tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến và độ ẩm trong không khí giảm thấp. Các khu vực rừng núi cũng đối mặt nguy cơ cháy rừng nghiêm trọng.

*Ngày 3-5, hệ thống theo dõi hiện trạng cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã cảnh báo 59 điểm trên cả nước có nguy cơ cháy rừng cao, dựa theo dữ liệu ảnh vệ tinh.

Các điểm này rải khắp ba miền, nhưng tập trung dày đặc nhất ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ, trong đó Đắk Lắk (9 điểm), Gia Lai (6 điểm), Đắk Nông (5 điểm) và Kon Tum (3 điểm). Các tỉnh duyên hải miền Trung như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận cũng có nhiều khu vực được cảnh báo.

Bản đồ các điểm có nguy cơ cháy rừng ngày 3-5 của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm

Nam bộ cũng ghi nhận một số điểm có nguy cơ cháy hoặc dự báo có thể xảy ra cháy rừng do khô hạn, thuộc Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu (chủ yếu nằm ở khu vực ven rừng, rừng tràm hoặc vùng giáp biên giới).

Bắc bộ và Bắc Trung bộ ít điểm hơn, nhưng vẫn có một số địa phương như Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang được cảnh báo trên hệ thống.

Cơ quan chức năng cảnh báo, từ các điểm có nguy cơ hiện nay cho thấy xu hướng cháy rừng không còn giới hạn ở rừng tự nhiên tại Tây Nguyên mà đã lan rộng ra cả đô thị ven biển, đồng bằng sông Cửu Long và miền núi phía Bắc.

Điều này phản ánh tình trạng khí hậu biến đổi, thời tiết nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp và hoạt động đốt nương, rẫy chưa được kiểm soát tốt tại nhiều địa phương.

PHÚC HẬU